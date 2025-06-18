Чому всі знову згадали, хто така Мар'яна Безугла: а ви знали ці факти?

Народна депутатка Мар'яна Безугла сьогодні, 18 червня, знову розбурхала усі соціальні мережі та викликала гнів українців. Вона опублікувала допис про загиблого хлопця під завалами багатоповерхівки в Києві, на порятунок якого цілий день вчора чекали батьки.
Що написала Безугла у своєму дописі і які факти з її біографії ви могли не знати, розповідає РБК-Україна.
Народна депутатка Мар'яна Безугла розмістила у своєму Telegram-каналі новину про 31-річного Дмитра Ісаєнка, який вчора загинув у Києві через атаку російських ракет. Рятувальники цілий день розбирали завали й тільки ввечері хлопця знайшли. На жаль, він не вижив.
Цілий день вчора батьки Дмитра чекали біля зруйнованого будинку і молилися, щоб їхній син вижив. Разом з ними дива очікувала уся Україна. Але диво не сталося.
Ім'я загиблого хлопця стало відоме тільки сьогодні й з'ясувалося, що Дмитро - студент університету Драгоманова. Він навчався на першому курсі магістратури факультету фізичного виховання, спорту та здоров'я.
"Косив від армії, але "карма", - саме так прокоментувала загибель 31-річного українця Мар'яна Безугла.
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Коли нардепка побачила, як реагують на її допис українці, вона вирішила вточнити:
"Вибачте, я на боці сотень тисяч військових, права яких особливо нікого не цікавлять. Вони гинуть щодня, зокрема через дурні рішення, але - тиша. Їх потрібно змінювати, підтримати, піти у військо, але...", - написала вона.
І ще за якийсь час: "Звичайно, співчуття рідним і близьким".
Далі Безугла вирішила пояснити, що таке карма:
"Дивіться, наша "карма" - то перемога. Але перемогу треба робити, а не чекати, що хтось старший принесе її тобі. Інакше "кармою" стане смерть - соціальна і фізична. Усіх. Ті, хто залишаться, просто стануть російськими зомбі. Може, комусь то й Ок, так? Зараз я бачу тенденцію до "помиральної ями".Прокидайтесь, або помрете, чи ж будете зомбі. Попереду - часи ще важчі, ніж позаду", - написала нардепка.
Українці обурилися її висловлюваннями та спробували вказати, що це мінімум - не тактично, бо батьки переживають зараз страшне горе. На що Безугла виправдовується, що "порушує тишу".
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Освіта та батьки
Мар'яна Безугла народилася у Києві у 1988 році й зараз їй 37 років. Середню освіту отримала в гімназії ім. Лесі Українки.
Мати нардепки - Валентина Терещенко, доктор, професор, працювала завкафедри в Національному медичному університеті ім. А. Богомольця.
Батько Володимир Безуглий - бізнесмен, який мав актив Київського заводу "Граніт". У 90-х він став одним з засновників Фонду для пенсіонерів МВС, але у 2022 році з нього вийшов.
Вища освіта у нардепки є - вона закінчила національний медичний університет ім. О. Богомольця. Її спеціалізацію - "Лікувальна справа" та "Внутрішні хвороби".
Але це не все. Також Безугла закінчила Українську військово-медичну академію за спеціалізацією "Загальна практика-сімейна медицина" і Міжнародну програму лідерства Державного департаменту США - "Охорона здоров'я та маргіналізовані популяції".
Якийсь час Мар'яна працювала за фахом - спочатку у поліклініці, а потім опинилася у проєктному офісі реформ при Міноборони та навіть була керівницею програми "Реформа системи медичного забезпечення ЗСУ".
Після цього її кар'єра зробила цікавий стрибок - і Безугла опинилася у Верховній Раді, де потрапила до фракції "Слуга народу".
Далі її політична кар'єра стала стрімко розвиватися - вона стала заступницею Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, головою підкомітету запровадження цінностей та стандартів НАТО, міжнародного військового співробітництва та миротворчості. А ще - стала членом Постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО.
Мар'яна Безугла (фото: facebook.com/bezuhlamariana)
Скандали
Відтоді Мар'яна Безугла стала майже постійною представницею багатьох скандалів в Україні:
У 2019 році її помітили за гречкосійством - під час виборів її агітатори роздавали безкоштовно футболки та кепки в обмін на підписку її спільноти у Facebook.
Її звинувачували у тиску на екс-главу ГУР МО Василя Бурбу під час розслідування вибухів на складах з боєприпасами у 2014-2018 рр.
У 2022 Безугла ініціювала законопроєкт, яким пропонувалося дозволити бойовим командирам вбивати військовослужбовців для припинення кримінального правопорушення) непокору, опір, застосування насильства, дезертирство).
Того ж року вона звернулася до СБУ з проханням вивчити діяльність деяких волонтерів щодо підриву нацбезпеки. Згодом вона почала жалітися СБУ навіть на журналістів, зокрема на Юрія Бутусова.
У червні 2022 року Мар'яну Безуглу звинуватили у тому, що вона намагається керувати військовими (про це заявили журналісти Яніна Соколова, Юрій Бутусов та голова Луганської ОВА Сергій Гайдай).
Нардепка стала часто бувати на фронті й вона особисто підтвердила, що працює в зоні бойових дій за власною ініціативою, хоч і заперечила, що кимось там командує. За її словами, вона там перебуває заради порад, допомоги, комунікації, підтримки та контролю.
Також Безугла проголосувала за містобудівну реформу (5655), яка впроваджувалася в інтересах забудовників і нівелювала вплив громадян на відбудову України.
В липні 2023 року нардепка попала у скандал з директоркою музею Голодомору-геноциду Лесею Гасиджак. У соцмережах Безугла почала обговорювати "візуальні стандарти" директорки, хоч одразу і виступила проти бодішеймінгу.
Згодом депутатка відзначилася серією дописів, у яких критикувала головнокомандувача Валерія Залужного та його дії. Згодом вона навіть почала вимагати, щоб він пішов у відставку.
У фракції та партії реагували на скандали з Безуглою слабко і вказували, що вона сама відповідає за свої слова і виказує свою особисту думку.
У 2023 році вона зібралася виходити з фракції та партії, а й у Комітеті Ради з нацпитань безпеки та розвідки ініціювали відкликання Безуглою з посади заступниці голови. Однак постанову не змогли винести на розгляд, а у квітні 2024 вона передумала виходити з фракції.
У липні 2024 року Безуглу зняли з посади голови підкомітету з питань демократичного цивільного нагляду та контролю у Комітеті ВР з питань нацбезпеки. Вона ж заявила, що це пов'язано з її публічними заявами про проблеми у ЗСУ.
За останні декілька років Мар'яна Безугла відзначилася великою кількістю дописів, які викликали в українців лють. Вона поширювала фейки, зокрема про збиття українського F-16, ображала ЛГБТК+ і називала їх "відхиленням". Також вона потрапила до списку українських політиків, яких найчастіше цитують російські пропагандисти.
У Мар'яни Безуглої немає дітей і вона не заміжня. Взимку 2025 року вона розповіла, що пережила бурхливий роман з капітаном ЗСУ, який загинув на фронті.
За словами нардепки, у коханого були ще одні стосунки паралельно і він навіть був заручений з іншою жінкою. Крім того, він був одружений і мав маленьку дитину.
У її деклараціях вказано, що с грудня 2019 року вона володіє квартирою у Києві у 75 квадратних метрів. Ця нерухомість дісталася їй у спадок від батька. Єдиний дохід - зарплата народного депутата.
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Під час написання матеріалу були використані джерела: Facebook та Telegram Мар'яни Безуглої, публікації "Опора", "Чесно",