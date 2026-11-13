Чому військові йдуть у СЗЧ: командир 82-ї бригади вказав на ставлення до новобранців

Неналежні умови та байдуже ставлення до новобранців можуть стати однією з причин самовільного залишення військової частини (СЗЧ). Довіра до командирів формується з перших днів перебування бійця в підрозділі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командира 82-ї окремої десантно-штурмової бригади Єгора Ноздрякова під час зустрічі командування ДШВ із журналістами.

За словами Ноздрякова, робота з поповненням починається не лише з бойової підготовки. Важливо, щоб після прибуття до підрозділу військовослужбовець отримав належні умови проживання, екіпірування, харчування та увагу командирів.

"Це людське ставлення до новобранців. Оце найголовніше", - наголосив він.

Командир пояснив, що забезпечення базових потреб і якісна підготовка допомагають бійцю відчути впевненість у своєму командуванні.

Натомість якщо новоприбулого залишають без належних умов і підтримки, він може втратити довіру до командирів. За словами Ноздрякова, таке ставлення може підштовхнути військового до самовільного залишення частини.

Він наголосив на важливості особистого спілкування командирів із новобранцями. Разом із належним забезпеченням і повноцінною бойовою підготовкою це допомагає сформувати згуртований підрозділ.