Коли військових після СЗЧ залучатимуть до завдань: Міноборони назвало умови

Військових, які добровільно повернулися із СЗЧ, можна залучати до бойових завдань лише після офіційного зарахування до списків частини та забезпечення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони.

Міноборони внесло зміни до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у ЗСУ, затвердженої наказом Міноборони від 10 квітня 2009 року № 170.

Вони закріплюють чіткий порядок для бійців, які самовільно залишили частину (СЗЧ) або дезертирували, але добровільно повернулися та вирішили продовжити службу.

Нові правила мають остаточно усунути практику завчасного долучення таких військових до виконання завдань до їхнього офіційного оформлення у частині.

Умови для залучення до завдань

Згідно з наказом, залучати військовослужбовців до завдань заборонено до виконання двох обов'язкових умов:

зарахування до списків особового складу відповідної військової частини;

зарахування на всі види забезпечення.

"Після повернення до служби військовослужбовця мають зарахувати до списків особового складу військової частини та забезпечити всіма видами забезпечення. Лише після цього його можна залучати до бойових, спеціальних або розвідувальних завдань", - пояснила заступниця міністра оборони Любов Галан.

Правило поширюється на виконання бойових і спеціальних завдань у районах воєнних або бойових дій, на тимчасово окупованих територіях та території РФ. Також воно стосується розвідувальних завдань, які виконуються в умовах воєнних або бойових дій.