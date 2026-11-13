Почему военные уходят в СЗЧ: командир 82-й бригады указал на отношение к новобранцам

Ненадлежащие условия и безразличное отношение к новобранцам могут стать одной из причин самовольного оставления воинской части (СЗЧ). Доверие к командирам формируется с первых дней пребывания бойца в подразделении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командира 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Егора Ноздрякова во время встречи командования ДШВ с журналистами.

По словам Ноздрякова, работа с пополнением начинается не только с боевой подготовки. Важно, чтобы после прибытия в подразделение военнослужащий получил надлежащие условия проживания, экипировку, питание и внимание командиров.

"Это человеческое отношение к новобранцам. Вот это самое главное", - подчеркнул он.

Командир объяснил, что обеспечение базовых потребностей и качественная подготовка помогают бойцу почувствовать уверенность в своем командовании.

Если же новоприбывшего оставляют без надлежащих условий и поддержки, он может потерять доверие к командирам. По словам Ноздрякова, такое отношение может подтолкнуть военного к самовольному оставлению части.

Он подчеркнул важность личного общения командиров с новобранцами. Вместе с надлежащим обеспечением и полноценной боевой подготовкой это помогает сформировать сплоченное подразделение.