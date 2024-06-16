Чому виникає гастрит та як полегшити його прояви: пояснення МОЗ

Гастрит є однією з найпоширеніших хвороб шлунково-кишкового тракту, яке виникає внаслідок запальних або дистрофічних змін слизової оболонки шлунка
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров'я (МОЗ),
Під час хвороби люди можуть скаржитись на біль, здуття, блювання або ж нудоту. Зокрема відзначається погіршення апетиту.
Оновними причинами гастриту є:
Якщо ж ви підозрюєте у себе гастрит, в першу чергу, необхідно звернутись до лікаря. Останній може призначити вам дихальний тест на хелікобактер. Зокрема, можливо, знадобляться аналізи для виявлення інфекції.
Водночас помірні прояви хвороби можна полегшити. Для цього необхідно:
Зокрема можна проконсультуватись з лікарем щодо тривалого прийому знеболювальних.
Варто також додати й те, що стрес також може стати причиною гастриту.
"Під час стресу виробляється більше гормонів стресу, що зменшує синтез простагландинів. Слизовий бар’єр шлунка стає більш вразливим. Варіантів тут не так багато: контролюйте стрес, не нехтуйте допомогою психотерапевтів/ок, а за потреби звертайтесь до лікаря", - додає МОЗ.
Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, що таке інсульт, як розпізнати ознаки хвороби або ж запобігти їй.
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