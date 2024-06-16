Почему возникает гастрит и как облегчить его проявления: объяснение Минздрава

Во время болезни люди могут жаловаться на боль, вздутие, рвоту или тошноту. В частности отмечается ухудшение аппетита.

Основными причинами гастрита являются:

инфицирование бактерией хеликобактер (H. Pylori);

прием противовоспалительных обезболивающих типа аспирина или ибупрофена;

чрезмерное употребление алкоголя;

высокий уровень стресса или сильное недомогание;

иммунные проблемы.

Если же вы подозреваете у себя гастрит, в первую очередь, необходимо обратиться к врачу. Последний может назначить вам дыхательный тест на хеликобактер. В частности, возможно, понадобятся анализы для выявления инфекции.

В то же время умеренные проявления болезни можно облегчить. Для этого необходимо:

уменьшить количество напитков с кофеином;

использовать дополнительную подушку во время сна;

похудеть;

В частности можно проконсультироваться с врачом относительно длительного приема обезболивающих.

Стоит также добавить и то, что стресс также может стать причиной гастрита.

"Во время стресса вырабатывается больше гормонов стресса, что уменьшает синтез простагландинов. Слизистый барьер желудка становится более уязвимым. Вариантов здесь не так много: контролируйте стресс, не пренебрегайте помощью психотерапевтов/ок, а при необходимости обращайтесь к врачу", - добавляет Минздрав.