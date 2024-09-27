Чому вібрує кермо автомобіля: вивчаємо основні причини

Тремтіння в руках може бути з різних причин, і одна з них – кермо автомобіля, з яким, слід визнати, не все гаразд. Що це означає і як подолати проблему?

Про те, чому тремтить кермо і що з цим робити, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Від покоління до покоління автомобілі стають все більш комфортними. І крім іншого, для вдумливого водія це полегшує виявлення технічних проблем, адже найменший дискомфорт автоматично означає несправність – реальну чи назріваючу. Про що говорить дрібне тремтіння баранки під час руху?

Чому тремтить кермо

Ще раз нагадаємо, що на повністю справному автомобілі не має бути жодних чітко виокремлених вібрацій – так само як і звуків і запахів. Взагалі-то всі згадані явища на первинному рівні природні для автомобіля з його численними механізмами, але конструктори вживають комплексні заходи для боротьби з вібраціями і шумами.

Дисбаланс колеса . Проблема зазвичай проявляється на швидкості вище 60 км/год, кермо тремтить дрібно і одноманітно. На кермо чітко віддає дисбаланс одного з передніх коліс, а заднє передає свої вібрації немов на весь кузов. Причина буває не тільки у загубленому грузику, розбалансувати колесо може бруд або лід, які нерівномірно налипли на полицю диска – з внутрішньої, важкодоступної для огляду сторони.

. Проблема зазвичай проявляється на швидкості вище 60 км/год, кермо тремтить дрібно і одноманітно. На кермо чітко віддає дисбаланс одного з передніх коліс, а заднє передає свої вібрації немов на весь кузов. Причина буває не тільки у загубленому грузику, розбалансувати колесо може бруд або лід, які нерівномірно налипли на полицю диска – з внутрішньої, важкодоступної для огляду сторони. Спустило переднє колесо . Зазвичай це розгониста вібрація на кермі, яка виникає вже при невеликій швидкості. Схожим чином показує себе шина, яка деформувалася через руйнування каркаса – після пошкодження на вибоїні чи, наприклад, після перегріву через низький тиск. Обережно уповільнюйтесь і після зупинки оглядайте колеса: спущену шину просто виявити візуально, а "грижу" діагностувати не завжди легко, особливо якщо геометрія колеса порушена не в ширину, а по діаметру. Пробите або викривлене колесо слід замінити запаскою, але якщо її немає, на деформованій шині можна повільно проїхати кілька кілометрів до найближчого шиномонтажу – все одне її доведеться викидати. А от спущеною шиною їхати не варто, бо після цього відремонтувати її точно не вдасться. Та й на додачу можна безнадійно зіпсовати колісний диск.

. Зазвичай це розгониста вібрація на кермі, яка виникає вже при невеликій швидкості. Схожим чином показує себе шина, яка деформувалася через руйнування каркаса – після пошкодження на вибоїні чи, наприклад, після перегріву через низький тиск. Обережно уповільнюйтесь і після зупинки оглядайте колеса: спущену шину просто виявити візуально, а "грижу" діагностувати не завжди легко, особливо якщо геометрія колеса порушена не в ширину, а по діаметру. Пробите або викривлене колесо слід замінити запаскою, але якщо її немає, на деформованій шині можна повільно проїхати кілька кілометрів до найближчого шиномонтажу – все одне її доведеться викидати. А от спущеною шиною їхати не варто, бо після цього відремонтувати її точно не вдасться. Та й на додачу можна безнадійно зіпсовати колісний диск. Ослабло кріплення колеса. Якщо після останнього демонтажу колеса його гайки (болти) не затягнули к слід, з часом кріплення остаточно ослабне. Поштовхи на кермі при невеликій швидкості у такому разі супроводжуватиметься ритмічним звуком, синхронним із обертанням коліс. Різко гальмувати при такі підозрі не варто, а після зупинки потрібно буде підтягнути гайки або болти. Після повернення додому треба буде показати колесо автомеханікам, які скажуть, чи не отримав його диск пошкоджень в місці розташування кріплень.

Якщо після останнього демонтажу колеса його гайки (болти) не затягнули к слід, з часом кріплення остаточно ослабне. Поштовхи на кермі при невеликій швидкості у такому разі супроводжуватиметься ритмічним звуком, синхронним із обертанням коліс. Різко гальмувати при такі підозрі не варто, а після зупинки потрібно буде підтягнути гайки або болти. Після повернення додому треба буде показати колесо автомеханікам, які скажуть, чи не отримав його диск пошкоджень в місці розташування кріплень. Проблеми підвіски . Люфти у шарнірах ходової частини – важелів та кермової трапеції, – дають волю переднім колесам, у тому числі це іноді відчувається і на кермі. Зненацька це явище виникає нечасто, зазвичай йому передують стукіт на нерівностях і нерівномірний знос шин. Уникаючи швидкості, при якій відчувається вібрація, прямуйте на СТО: знос як мінімум одного шарніра у вас вже критичний і потрібна його негайна заміна. Підкажемо, що є моделі, в яких крім зносу наконечників, сайлент-блоків, кульових опор та опор стійок причиною "гойдання" керма стає ослаблення кріплення кермового механізму (рейки чи черв’ячного редуктора) до кузова.

. Люфти у шарнірах ходової частини – важелів та кермової трапеції, – дають волю переднім колесам, у тому числі це іноді відчувається і на кермі. Зненацька це явище виникає нечасто, зазвичай йому передують стукіт на нерівностях і нерівномірний знос шин. Уникаючи швидкості, при якій відчувається вібрація, прямуйте на СТО: знос як мінімум одного шарніра у вас вже критичний і потрібна його негайна заміна. Підкажемо, що є моделі, в яких крім зносу наконечників, сайлент-блоків, кульових опор та опор стійок причиною "гойдання" керма стає ослаблення кріплення кермового механізму (рейки чи черв’ячного редуктора) до кузова. Деформований колісний диск. Для наших днів ситуація доволі екзотична, але буває, що на великій вибоїні колісний диск значно викривляється – звісно, разом з пошкодженням шини. Отримана диском "вісімка" віддається на кермо як його легкі примусові обертання вліво-вправо. Проявляється це на міських швидкостях, тож у вас буде можливість повільно повернутись на шиномонтаж. Де вам швидше за все прокатають диск, і він повернеться до роботи, хоча і в трохи подертому вигляді.

Коротко

З усіх перелічених вище причин спущена шина, певно, найбільш ймовірна. Але в будь-якому випадку вібрація керма може загрожувати безпеці руху, тож в жодному разі її не можна ігнорувати. Насамкінець додамо, що в автомобіля, який регулярно проходить планове ТО і перевіряється професіоналами, подібні сюрпризи малоймовірні.