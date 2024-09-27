Чому вібрує кермо автомобіля: вивчаємо основні причини
Тремтіння в руках може бути з різних причин, і одна з них – кермо автомобіля, з яким, слід визнати, не все гаразд. Що це означає і як подолати проблему?
Про те, чому тремтить кермо і що з цим робити, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані матеріали Autobild та Autocentre.
Від покоління до покоління автомобілі стають все більш комфортними. І крім іншого, для вдумливого водія це полегшує виявлення технічних проблем, адже найменший дискомфорт автоматично означає несправність – реальну чи назріваючу. Про що говорить дрібне тремтіння баранки під час руху?
Чому тремтить кермо
Ще раз нагадаємо, що на повністю справному автомобілі не має бути жодних чітко виокремлених вібрацій – так само як і звуків і запахів. Взагалі-то всі згадані явища на первинному рівні природні для автомобіля з його численними механізмами, але конструктори вживають комплексні заходи для боротьби з вібраціями і шумами.
- Дисбаланс колеса. Проблема зазвичай проявляється на швидкості вище 60 км/год, кермо тремтить дрібно і одноманітно. На кермо чітко віддає дисбаланс одного з передніх коліс, а заднє передає свої вібрації немов на весь кузов. Причина буває не тільки у загубленому грузику, розбалансувати колесо може бруд або лід, які нерівномірно налипли на полицю диска – з внутрішньої, важкодоступної для огляду сторони.
- Спустило переднє колесо. Зазвичай це розгониста вібрація на кермі, яка виникає вже при невеликій швидкості. Схожим чином показує себе шина, яка деформувалася через руйнування каркаса – після пошкодження на вибоїні чи, наприклад, після перегріву через низький тиск. Обережно уповільнюйтесь і після зупинки оглядайте колеса: спущену шину просто виявити візуально, а "грижу" діагностувати не завжди легко, особливо якщо геометрія колеса порушена не в ширину, а по діаметру. Пробите або викривлене колесо слід замінити запаскою, але якщо її немає, на деформованій шині можна повільно проїхати кілька кілометрів до найближчого шиномонтажу – все одне її доведеться викидати. А от спущеною шиною їхати не варто, бо після цього відремонтувати її точно не вдасться. Та й на додачу можна безнадійно зіпсовати колісний диск.
- Ослабло кріплення колеса. Якщо після останнього демонтажу колеса його гайки (болти) не затягнули к слід, з часом кріплення остаточно ослабне. Поштовхи на кермі при невеликій швидкості у такому разі супроводжуватиметься ритмічним звуком, синхронним із обертанням коліс. Різко гальмувати при такі підозрі не варто, а після зупинки потрібно буде підтягнути гайки або болти. Після повернення додому треба буде показати колесо автомеханікам, які скажуть, чи не отримав його диск пошкоджень в місці розташування кріплень.
- Проблеми підвіски. Люфти у шарнірах ходової частини – важелів та кермової трапеції, – дають волю переднім колесам, у тому числі це іноді відчувається і на кермі. Зненацька це явище виникає нечасто, зазвичай йому передують стукіт на нерівностях і нерівномірний знос шин. Уникаючи швидкості, при якій відчувається вібрація, прямуйте на СТО: знос як мінімум одного шарніра у вас вже критичний і потрібна його негайна заміна. Підкажемо, що є моделі, в яких крім зносу наконечників, сайлент-блоків, кульових опор та опор стійок причиною "гойдання" керма стає ослаблення кріплення кермового механізму (рейки чи черв’ячного редуктора) до кузова.
- Деформований колісний диск. Для наших днів ситуація доволі екзотична, але буває, що на великій вибоїні колісний диск значно викривляється – звісно, разом з пошкодженням шини. Отримана диском "вісімка" віддається на кермо як його легкі примусові обертання вліво-вправо. Проявляється це на міських швидкостях, тож у вас буде можливість повільно повернутись на шиномонтаж. Де вам швидше за все прокатають диск, і він повернеться до роботи, хоча і в трохи подертому вигляді.
Коротко
З усіх перелічених вище причин спущена шина, певно, найбільш ймовірна. Але в будь-якому випадку вібрація керма може загрожувати безпеці руху, тож в жодному разі її не можна ігнорувати. Насамкінець додамо, що в автомобіля, який регулярно проходить планове ТО і перевіряється професіоналами, подібні сюрпризи малоймовірні.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, які колісні диски для авто кращі – литі чи штамповані.