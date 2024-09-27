Почему вибрирует руль автомобиля: изучаем основные причины

Дрожь в руках может быть по разным причинам, и одна из них – руль автомобиля, с которым, следует признать, не все в порядке. Что это значит и как справиться с проблемой?

О том, почему дрожит руль и что с этим делать, читайте в материале РБК-Украина .

От поколения к поколению автомобили становятся все более комфортными. И кроме прочего, для вдумчивого водителя это облегчает выявление технических проблем, ведь малейший дискомфорт автоматически означает неисправность – реальную или назревающую. О чем говорит мелкая дрожь баранки во время движения?

Почему дрожит руль

Еще раз напомним, что на полностью исправном автомобиле не должно быть никаких четко выделенных вибраций – равно как и звуков и запахов. Вообще-то все упомянутые явления на первичном уровне естественны для автомобиля с его многочисленными механизмами, но конструкторы принимают комплексные меры по борьбе с вибрациями и шумами.

Дисбаланс колеса . Проблема обычно проявляется на скорости выше 60 км/ч, руль дрожит мелко и однообразно. На руль четко отдает дисбаланс одного из передних колес, а заднее передает свои вибрации как на весь кузов. Причина бывает не только в потерянном грузике, разбалансировать колесо может грязь или лед, неравномерно налипшие на полку диска – с внутренней, труднодоступной для обзора стороны.

. Проблема обычно проявляется на скорости выше 60 км/ч, руль дрожит мелко и однообразно. На руль четко отдает дисбаланс одного из передних колес, а заднее передает свои вибрации как на весь кузов. Причина бывает не только в потерянном грузике, разбалансировать колесо может грязь или лед, неравномерно налипшие на полку диска – с внутренней, труднодоступной для обзора стороны. Спустило переднее колесо . Обычно это размашистая вибрация на руле, которая возникает уже при небольшой скорости. Подобным образом показывает себя шина, которая деформировалась из-за разрушения каркаса – после повреждения на рытвине или, например, после перегрева из-за низкого давления. Осторожно замедляйтесь и после остановки осматривайте колеса: спущенную шину просто обнаружить визуально, а грыжу диагностировать не всегда легко, особенно если геометрия колеса нарушена не в ширину, а по диаметру. Пробитое или искривленное колесо следует заменить запаской, но если ее нет, на деформированной шине можно медленно проехать несколько километров до ближайшего шиномонтажа – все равно ее придется выбрасывать. А вот спущенной шиной ехать не стоит, потому что после этого отремонтировать ее точно не получится. Да и вдобавок можно безнадежно испортить колесный диск.

. Обычно это размашистая вибрация на руле, которая возникает уже при небольшой скорости. Подобным образом показывает себя шина, которая деформировалась из-за разрушения каркаса – после повреждения на рытвине или, например, после перегрева из-за низкого давления. Осторожно замедляйтесь и после остановки осматривайте колеса: спущенную шину просто обнаружить визуально, а грыжу диагностировать не всегда легко, особенно если геометрия колеса нарушена не в ширину, а по диаметру. Пробитое или искривленное колесо следует заменить запаской, но если ее нет, на деформированной шине можно медленно проехать несколько километров до ближайшего шиномонтажа – все равно ее придется выбрасывать. А вот спущенной шиной ехать не стоит, потому что после этого отремонтировать ее точно не получится. Да и вдобавок можно безнадежно испортить колесный диск. Ослабело крепление колеса. Если после последнего демонтажа колеса его гайки (болты) не затянули след, со временем крепление окончательно ослабнет. Толчки на руле при небольшой скорости будут сопровождаться ритмичным звуком, синхронным с вращением колес. Резко тормозить при таких подозрениях не стоит, а после остановки нужно будет подтянуть гайки или болты. По возвращении домой нужно будет показать колесо автомеханикам, которые скажут, не получил ли диск повреждений в месте расположения креплений.

Если после последнего демонтажа колеса его гайки (болты) не затянули след, со временем крепление окончательно ослабнет. Толчки на руле при небольшой скорости будут сопровождаться ритмичным звуком, синхронным с вращением колес. Резко тормозить при таких подозрениях не стоит, а после остановки нужно будет подтянуть гайки или болты. По возвращении домой нужно будет показать колесо автомеханикам, которые скажут, не получил ли диск повреждений в месте расположения креплений. Проблемы подвески . Люфты в шарнирах ходовой части – рычагов и рулевой трапеции – дают волю передним колесам, в том числе это иногда чувствуется и на руле. Вдруг это явление возникает нечасто, обычно ему предшествуют стук на неровностях и неравномерный износ шин. Избегая скорости, при которой ощущается вибрация, направляйтесь на СТО: износ как минимум одного шарнира у вас уже критический и нужна его немедленная замена. Подскажем, что есть модели, в которых помимо износа наконечников, сайлент-блоков, шаровых опор и опор стоек причиной "качания" руля становится ослабление крепления рулевого механизма (рельса или червячного редуктора) к кузову.

. Люфты в шарнирах ходовой части – рычагов и рулевой трапеции – дают волю передним колесам, в том числе это иногда чувствуется и на руле. Вдруг это явление возникает нечасто, обычно ему предшествуют стук на неровностях и неравномерный износ шин. Избегая скорости, при которой ощущается вибрация, направляйтесь на СТО: износ как минимум одного шарнира у вас уже критический и нужна его немедленная замена. Подскажем, что есть модели, в которых помимо износа наконечников, сайлент-блоков, шаровых опор и опор стоек причиной "качания" руля становится ослабление крепления рулевого механизма (рельса или червячного редуктора) к кузову. Деформированный колесный диск. Для наших дней ситуация довольно экзотическая, но бывает, что на большой колдоби колесный диск значительно искривляется – конечно, вместе с повреждением шины. Полученная диском "восьмерка" отдается на руль как его легкие принудительные вращения влево-вправо. Проявляется это на городских скоростях, так что у вас будет возможность медленно вернуться на шиномонтаж. Где вам скорее всего прокатят диск, и он вернется к работе, хотя и в немного изорванном виде.

Кратко

По всем вышеперечисленным причинам спущена шина, вероятно, наиболее вероятная. Но в любом случае вибрация руля может угрожать безопасности движения, поэтому ни в коем случае ее нельзя игнорировать. В заключение добавим, что у автомобиля, который регулярно проходит плановое ТО и проверяется профессионалами, подобные сюрпризы маловероятны.