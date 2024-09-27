Почему вибрирует руль автомобиля: изучаем основные причины
Дрожь в руках может быть по разным причинам, и одна из них – руль автомобиля, с которым, следует признать, не все в порядке. Что это значит и как справиться с проблемой?
О том, почему дрожит руль и что с этим делать, читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи использовались материалы Autobild и Autocentre.
От поколения к поколению автомобили становятся все более комфортными. И кроме прочего, для вдумчивого водителя это облегчает выявление технических проблем, ведь малейший дискомфорт автоматически означает неисправность – реальную или назревающую. О чем говорит мелкая дрожь баранки во время движения?
Почему дрожит руль
Еще раз напомним, что на полностью исправном автомобиле не должно быть никаких четко выделенных вибраций – равно как и звуков и запахов. Вообще-то все упомянутые явления на первичном уровне естественны для автомобиля с его многочисленными механизмами, но конструкторы принимают комплексные меры по борьбе с вибрациями и шумами.
- Дисбаланс колеса . Проблема обычно проявляется на скорости выше 60 км/ч, руль дрожит мелко и однообразно. На руль четко отдает дисбаланс одного из передних колес, а заднее передает свои вибрации как на весь кузов. Причина бывает не только в потерянном грузике, разбалансировать колесо может грязь или лед, неравномерно налипшие на полку диска – с внутренней, труднодоступной для обзора стороны.
- Спустило переднее колесо . Обычно это размашистая вибрация на руле, которая возникает уже при небольшой скорости. Подобным образом показывает себя шина, которая деформировалась из-за разрушения каркаса – после повреждения на рытвине или, например, после перегрева из-за низкого давления. Осторожно замедляйтесь и после остановки осматривайте колеса: спущенную шину просто обнаружить визуально, а грыжу диагностировать не всегда легко, особенно если геометрия колеса нарушена не в ширину, а по диаметру. Пробитое или искривленное колесо следует заменить запаской, но если ее нет, на деформированной шине можно медленно проехать несколько километров до ближайшего шиномонтажа – все равно ее придется выбрасывать. А вот спущенной шиной ехать не стоит, потому что после этого отремонтировать ее точно не получится. Да и вдобавок можно безнадежно испортить колесный диск.
- Ослабело крепление колеса. Если после последнего демонтажа колеса его гайки (болты) не затянули след, со временем крепление окончательно ослабнет. Толчки на руле при небольшой скорости будут сопровождаться ритмичным звуком, синхронным с вращением колес. Резко тормозить при таких подозрениях не стоит, а после остановки нужно будет подтянуть гайки или болты. По возвращении домой нужно будет показать колесо автомеханикам, которые скажут, не получил ли диск повреждений в месте расположения креплений.
- Проблемы подвески . Люфты в шарнирах ходовой части – рычагов и рулевой трапеции – дают волю передним колесам, в том числе это иногда чувствуется и на руле. Вдруг это явление возникает нечасто, обычно ему предшествуют стук на неровностях и неравномерный износ шин. Избегая скорости, при которой ощущается вибрация, направляйтесь на СТО: износ как минимум одного шарнира у вас уже критический и нужна его немедленная замена. Подскажем, что есть модели, в которых помимо износа наконечников, сайлент-блоков, шаровых опор и опор стоек причиной "качания" руля становится ослабление крепления рулевого механизма (рельса или червячного редуктора) к кузову.
- Деформированный колесный диск. Для наших дней ситуация довольно экзотическая, но бывает, что на большой колдоби колесный диск значительно искривляется – конечно, вместе с повреждением шины. Полученная диском "восьмерка" отдается на руль как его легкие принудительные вращения влево-вправо. Проявляется это на городских скоростях, так что у вас будет возможность медленно вернуться на шиномонтаж. Где вам скорее всего прокатят диск, и он вернется к работе, хотя и в немного изорванном виде.
Кратко
По всем вышеперечисленным причинам спущена шина, вероятно, наиболее вероятная. Но в любом случае вибрация руля может угрожать безопасности движения, поэтому ни в коем случае ее нельзя игнорировать. В заключение добавим, что у автомобиля, который регулярно проходит плановое ТО и проверяется профессионалами, подобные сюрпризы маловероятны.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, какие колесные диски для авто лучше – литые или штампованные.