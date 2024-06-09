Чому важливо пристебнутись ременем безпеки перед поїздкою в авто: ключові поради

Певно, кожен водій не раз дивувався про себе: чому навіть в дорогій машині, де салон буквально нашпигований подушками безпеки (їх буває до 12 – 16 штук), все одно є ремені на кожному сидінні? І чому ПДР змушують всіх пасажирів пристебуватись?

Для чого винайшли ремінь безпеки

Про ремені безпеки конструктори замислилися тоді, коли зрозуміли, чому люди травмуються і гинуть в ДТП. Якою б міцною не була кабіна автомобіля, всередині неї під час аварії водій і пасажири отримували важкі ушкодження.

А ставалося це тому, що коли машина миттю зупинялася внаслідок удару о перешкоду, люди і всі незакріплені предмети в ній продовжували рух з колишньою швидкістю – і зупинялися лише вдарившись з великою силою о стінки салону. Сила удару при тому навіть в межах міських швидкостей сягала 1–2-х тонн. Стало зрозуміло, що людей треба фіксувати на їхніх сидіннях, і для цього були винайдені паси безпеки.

Чому ремінь такий потрібний

За великим рахунком, паси безпеки давно вже вийшли за межі завдань суто утримуючого засобу. Ремінь виконує таку роботу:

Утримує людину і береже її від ударів о деталі кузову та інтер’єру;

Допомагає правильно організувати роботу подушок безпеки в салоні. Якщо людина не пристебнута, зловити її подушками під час ДТП набагато складніше;

Уберігає пасажирів від взаємних ударів один об одного під час аварії. Якщо хоча б одна людина в салоні не пристебнута, вся розроблена конструкторами схема пасивної безпеки не спрацює;

Допомагає водієві краще відчувати автомобіль – його тенденції до початку заносу, зносу, буксування тощо. Це відбувається за рахунок того, що пристебнуте тіло водія спиною та плечима щільніше контактує з подушкою та спинкою сидіння.

Подушки проти ременів

До речі, щодо подушок безпеки. У минулому столітті їх справді пробували представити як зручну і непомітну альтернативу ременям. Але не вийшло: люди, які вільно сиділи в салоні, під час аварії, вибачайте на слові, не потрапляли на подушки. Некеровані тіла прослизали між розправленими подушками, діставали головою до лобового скла і твердих металевих та пластикових частин кузову, і отримували важкі травми.

І гірше того, якщо людина виявлялася надто близько до аербега в момент його розкриття, вона отримувала травму від вибуху подушки. Тому врешті решт конструктори ув’язали спрацювання обох пристроїв в одну систему. І в багатьох моделях подушки навіть не розкриються, якщо перед нею сидить непристебнута людина.

Коротко

Зважаючи на теперішню щільність трафіку і динамічні можливості автомобілів, навряд чи варто ставитись до машини як до такої собі затишної кімнати на колесах. Практично будь-яке сучасне авто в першу чергу є потужним транспортом, керування яким потребує максимальної зібраності. І ремінь безпеки, який підсвідомо викликає асоціації чи то з "ковшем" перегонового боліда, чи то з пілотською кабіною літака, працює на безпеку не тільки як утримуючий засіб, а й як елемент самодисципліни для водія. Тому кожного разу, сівши за кермо, пристебуйтесь.