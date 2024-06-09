Почему важно пристегнуться ремнем безопасности перед поездкой в авто: ключевые советы

Наверное, каждый водитель не раз удивлялся себе: почему даже в дорогой машине, где салон буквально нашпигован подушками безопасности (их бывает до 12 – 16 штук), все равно есть ремни на каждом сиденье? И почему ПДД заставляют всех пассажиров пристегиваться?

Для чего изобрели ремень безопасности

О ремнях безопасности конструкторы задумались тогда, когда поняли, почему люди травмируются и погибают в ДТП. Какой бы крепкой ни была кабина автомобиля, внутри нее во время аварии водитель и пассажиры получали тяжелые повреждения.

А случалось это потому, что когда машина мгновенно останавливалась в результате удара о препятствие, люди и все незакрепленные предметы в ней продолжали движение с прежней скоростью – и останавливались лишь ударившись с большой силой в стенки салона. Сила удара при этом даже в пределах городских скоростей достигала 1-2 тонн. Стало ясно, что людей нужно фиксировать на их сиденьях, и для этого были изобретены ремни безопасности.

Почему ремень так нужен

По большому счету, ремни безопасности давно уже вышли за пределы задач чисто удерживающего средства. Ремень выполняет следующую работу:

Удерживает человека и бережет его от ударов в детали кузова и интерьера;

Помогает правильно организовать подушки безопасности в салоне. Если человек не пристегнут, поймать его подушками во время ДТП гораздо сложнее;

Уберегает пассажиров от взаимных ударов друг о друга во время аварии. Если хотя бы один человек в салоне не пристегнут, весь разработанный конструкторами схема пассивной безопасности не сработает;

Помогает водителю лучше чувствовать автомобиль – его тенденции к началу заноса, износа, буксировки и т.д. Это происходит за счет того, что пристегнутое тело водителя спиной и плечами более плотно контактирует с подушкой и спинкой сиденья.

Подушки против ремней

Кстати, насчет подушек безопасности. В прошлом веке их действительно пробовали представить как удобную и незаметную альтернативу ремням. Но не получилось: люди, свободно сидевшие в салоне, во время аварии, извините на слове, не попадали на подушки. Неуправляемые тела проскальзывали между расправленными подушками, доставали головой до лобового стекла и жестких металлических и пластиковых частей кузова, и получали тяжелые травмы.

И хуже того, если человек оказывался слишком близко к аэрбегу в момент его раскрытия, он получал травму от взрыва подушки. Поэтому, в конце концов, конструкторы увязали срабатывание обоих устройств в одну систему. И во многих моделях подушки даже не раскроются, если перед ней сидит непристегнутый человек.

Кратко

Учитывая нынешнюю плотность трафика и динамические возможности автомобилей, вряд ли стоит относиться к машине как к уютной комнате на колесах. Практически любой современный автомобиль в первую очередь является мощным транспортом, управление которым требует максимальной собранности. И ремень безопасности, подсознательно вызывающий ассоциации то ли с "ковшом" гоночной болиды, то ли с пилотской кабиной самолета, работает на безопасность не только как удерживающее средство, но и как элемент самодисциплины для водителя. Поэтому каждый раз, сев за руль, пристегивайтесь.