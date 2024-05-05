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Чому не варто відкладати щеплення від гепатиту В: відповідь МОЗ

Неділя 05 травня 2024 12:52
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Чому не варто відкладати щеплення від гепатиту В: відповідь МОЗ Фото: чому не варто відкладати щеплення від гепатиту В (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Гепатит B є небезпечною для життя вірусною інфекцією печінки. Захворювання може перейти в хронічну форму й навіть призвести до раку, або ж смерті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров'я.

Як пояснює МОЗ, дітям до 1 року захворювання загрожує найбільше.У цьому віці 90% випадків гепатиту В переходять у хронічну форму, у зв'язку з чим ризик летального завершення досить високий.

"З віком ризик знижується - хронічними стають 30-50% випадків. У 20-30% людей, інфікованих гепатитом В у дитинстві, згодом розвивається цироз та рак печінки. Зараження гепатитом в дорослому віці також небезпечне і може закінчитися смертельно через роки", - додає МОЗ.

Гепатит В є невиліковним, але йому можна запобігти завдяки вакцинації. Ефект від щеплення зберігається щонайменше 20 років, а інколи й протягом усього життя.

Згідно з календарем щеплень дитина повинна отримати три дози вакцини:

  • 1-ше щеплення - протягом 24 годин після народження;
  • 2-ге щеплення - у 2 місяці;
  • 3-тє щеплення - у 6 місяців.

"Якщо дитина не була вакцинована вчасно, щеплення роблять за схемою "0-1-6", тобто друга доза вводиться через місяць після першої, а третя — через 6 місяців після першої", - пояснює міністерство.

Зокрема за цією ж схемою роблять щеплення й дорослим, яких не вакцинували від гепатиту В.

Як передається гепатит В:

  • статевим шляхом;
  • через кров під час поранення та надання медичної допомоги;
  • дитина може заразитися від інфікованої матері під час пологів.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, чи може бути гепатит Е смертельним та як зменшити ризик захворювання.

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Мінстерство охорони здоров'я України
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