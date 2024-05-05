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Почему не стоит откладывать прививку от гепатита В: ответ Минздрава

Воскресенье 05 мая 2024 12:52
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Почему не стоит откладывать прививку от гепатита В: ответ Минздрава Фото: почему не стоит откладывать прививки от гепатита В (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Гепатит B представляет опасную для жизни вирусную инфекцию печени. Заболевание может перейти в хроническую форму и даже привести к раку, или смерти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения.

Как объясняет Минздрав, детям до 1 года заболевание угрожает больше всего. В этом возрасте 90% случаев гепатита В переходят в хроническую форму, в связи с чем риск летального завершения достаточно высок.

"С возрастом риск снижается - хроническими становятся 30-50% случаев. У 20-30% людей, инфицированных гепатитом В в детстве, впоследствии развивается цирроз и рак печени. Заражение гепатитом во взрослом возрасте также опасно и может закончиться смертельно через годы", - добавляет Минздрав.

Гепатит В является неизлечимым, но его можно предотвратить благодаря вакцинации. Эффект от прививки сохраняется не менее 20 лет, а иногда и в течение всей жизни.

Согласно календарю прививок ребенок должен получить три дозы вакцины:

  • 1-я прививка - в течение 24 часов после рождения;
  • 2-ю прививку - в 2 месяца;
  • 3-ю прививку - в 6 месяцев.

"Если ребенок не был вакцинирован вовремя, прививки делают по схеме „0-1-6“, то есть вторая доза вводится через месяц после первой, а третья - через 6 месяцев после первой", - объясняет министерство.

В частности, по этой же схеме делают прививки и взрослым, которых не вакцинировали от гепатита В.

Как передается гепатит В:

  • половым путем;
  • через кровь во время ранения и оказания медицинской помощи;
  • ребенок может заразиться от инфицированной матери во время родов.

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, может ли быть гепатит Е смертельным и как снизить риск заболевания.

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Министерство здравоохранения Украины
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