Почему не стоит бояться ГБО на авто: ТОП-5 ошибочных убеждений

Наверное, до половины владельцев бензиновых авто в Украине экономят на заправке благодаря газобаллонному оборудованию. И при этом остается немалым количество убежденных противников ГБО. Может, они знают о газе что-то особенное?

Никто не знает точно, сколько на самом деле в Украине автомобилей ездит на газе: из-за особенностей в процедуре регистрации многие владельцы не афишируют свою "газификацию". Но эксперты рынка утверждают, что процент таких машин мог бы быть значительно больше, если бы не целая серия безосновательных "страшилок".

Миф о газе №1: Не очень оно и выгодно

Действительно, понятия о выгоде у каждого свои, но в среднем затраты на заправку при езде на пропан-бутане снижаются примерно вдвое. Цифра экономии неустойчива, потому что цена на газ LPG зависит от сезона, и большая часть года она составляет 45 – 60 % от цены бензина А-95. Хотя случаются периоды, когда сжиженный газ стоит дешевле бензина почти в три раза. Правда, аппетит машины на газе на 10-15% выше, чем на бензине, поэтому экономия в целом держится на уровне 40-50%. Если быть максимально точным, то в расчет нужно добавить затраты на обслуживание ГБО – в нем раз в 10 – 15 тысяч км надо сливать конденсат и заменять два фильтра. Гораздо дольше окупаться будет переход на газ моторов с непосредственным впрыском (типа TSI), ведь для них оборудование дороже и другой алгоритм впрыска бензина.

Миф о газе №2: Газ взорвется

Газ взрывается, но не чаще бензина. Вернее, условия для взрыва сжиженного газа создать сложнее, чем для взрыва бензина. Даже во время ДТП газовое топливо не угрожает большей опасности, чем бензин. Ведь баллон для пропан-бутана в разы прочнее пластикового или стального бензобака, а на случай разгерметизации имеет аварийные клапаны. Один перекрывает выход газа через поврежденный трубопровод, другой сбрасывает давление газа прямо в окружающую среду, чтобы предотвратить саморазрушение баллона при нагревании в огне. Если утечка газа неаварийная, она станет заметна в первые же секунды, потому что в пропан-бутане есть специальный ароматизатор. Опасная концентрация газа в моторном отсеке будет образовываться в течение 5-10 минут, тогда как бензин при протекании загорается мгновенно.

Миф о газе №3: Газ вреден для мотора

Для большинства моторов газ полезен – он помогает продлить ресурс цилиндро-поршневой группы. С ним поршневые кольца не работают по цилиндрам насухо, ведь газ, в отличие от бензина, не смывает со стенок цилиндров масло. К тому же газ исключает возникновение детонации в двигателе, поскольку имеет высокое октановое число (100 – 110 единиц), что снижает ударные нагрузки на детали. А еще в газе нет примесей, сокращающих срок службы свечей, датчиков кислорода, катализатора и моторного масла.

Правда, есть несколько моделей двигателей, которые действительно боятся газа, требуя дополнительной смазки клапанов. Модели моторов с такой особенностью хорошо известны, и мастера либо отказывают их владельцу от газификации, либо устанавливают дополнительные масленки. Важный нюанс: на газифицированных моторах без гидрокомпенсаторов нужно почаще контролировать зазоры в приводе клапанов.

Миф о газе №4: Баллон занимает полбагажника

Это смотря какой багажник и какой баллон, но чтобы половину – случай нечастый. Тем более, баллоны для LPG имеются в нескольких типоразмерах и разной формы – цилиндрические и тороидальные. Это позволяет почти всегда смонтировать баллон так, чтобы он минимально мешал багажу. Например, тор-баранку кладут в подполье вместо запаски, которую заменяют докаткой.

Миф о газе №5: Машина пахнет газом

Если машина исправна, она не пахнет своим горючим – ни бензиновым бензином, ни дизельным дизелем, ни газовым – газом. Так же как и на бензиновом авто, запах газа говорит либо о неправильно настроенной топливной системе, либо о протечке горючего. Кстати, ту же ароматную отдушку в пропан-бутан добавляют именно для того, чтобы любое нарушение герметичности было заметным.

Кратко

Если разрушение вышеупомянутых мифов не произвело на вас впечатление и вам все равно несимпатичен пропан-бутан, не питайте себя. Катайтесь на бензине – хорошо, что вы можете себе такое позволить. Ведь что ни говори, газовое горючее – это всего лишь средство сэкономить деньги.