Чому уповільнився економічний ріст у червні та чого чекати далі

Чому росте економіка

Попри негативні чинники, економічне відновлення продовжується завдяки високому рівню адаптивності підприємств та споживачів, стверджують в Міністерстві економіки. Значний вплив на зростання протягом півроку мали високі темпи експорту продукції гірничо-металургійного комплексу та ранній початок збору врожаю озимих культур. Завдяки сприятливим погодним умовам сільськогосподарські виробники змогли обробити більші площі та зібрати більше врожаю, що позитивно вплинуло на економіку.

Позитивні результати червня зумовлені, зокрема, зростанням внутрішньої торгівлі та будівельної сфери. Основними драйверами зростання будівництва стали бюджетне фінансування відновлення пошкодженої критичної інфраструктури, капітальна відбудова та ремонт дорожнього покриття на аварійних ділянках. У тваринництві спостерігалася стабільна позитивна динаміка завдяки внутрішньому попиту та державній підтримці виробників.

Чому сповільнився ріст економіки

Ключовими факторами сповільнення стали відключення електроенергії, дефіцит кваліфікованих кадрів та високі безпекові ризики, пояснюють в Мінекономіки.

Через відключення електроенергії дефіцит став одним із основних чинників уповільнення економічного зростання. Дефіцит електроенергії спричинений значним руйнуванням енергетичної інфраструктури, яке потребує часу і ресурсів для відновлення. Цей дефіцит вплинув на виробничу активність підприємств та споживчий попит, що загалом знизило економічну активність.

"У червні, за оцінкою Інституту економічних досліджень(ІЕД), приріст реального ВВП сповільнився. Це передусім стало наслідком проблем з доступом до електроенергії через руйнування та пошкодження її генерації російськими дронами та ракетами", - пояснює провідна наукова співробітниця Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Олександра Бетлій.

Співрозмовниця РБК-Україна додає, що саме перебої з доступом до електроенергії названо найбільшою перешкодою для роботи бізнесу в червневому опитуванні, яке проводить ІЕД.

"Ще однією з причин сповільнення стали менші показники вантажних перевезень порівняно з травнем. Зокрема меншими були автомобільні перевезення, що потерпають від нестачі водіїв ",- додала Олександра Бетлій.

Що буде далі з економікою

Незважаючи на всі труднощі, українська економіка демонструє значний потенціал для відновлення. Внутрішня торгівля та будівельна сфера продовжують зростати, забезпечуючи робочі місця та економічну активність.

В другій половині 2024 року економіка України суттєво залежатиме від кількох чинників: ситуації на фронті; достатності та регулярності міжнародної допомоги; інтенсивності руйнувань інфраструктури, упевнена Олександра Бетлій.