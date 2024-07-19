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Почему замедлился экономический рост в июне и чего ждать дальше

Экономический рост в июне замедлился (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Мартынчук

В первом полугодии 2024 года экономика Украины показала положительную динамику – рост ВВП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 4,1%. Однако в июне темпы роста замедлились.

Что произошло с экономикой в июне – разбиралось РБК-Украина.

Почему растет экономика

Несмотря на негативные факторы, экономическое восстановление продолжается благодаря высокому уровню адаптивности предприятий и потребителей, утверждают в Министерстве экономики. Значительное влияние на рост в течение полугода оказали высокие темпы экспорта продукции горно-металлургического комплекса и раннее начало сбора урожая озимых культур. Благодаря благоприятным погодным условиям сельскохозяйственные производители смогли обработать большие площади и собрать больше урожая, что положительно повлияло на экономику.

Положительные результаты июня поясняются, в частности, ростом внутренней торговли и строительной сферы. Основными драйверами роста строительства стали бюджетное финансирование восстановления поврежденной критической инфраструктуры, капитальное строительство и ремонт дорожного покрытия на аварийных участках. В животноводстве наблюдалась стабильная положительная динамика благодаря внутреннему спросу и государственной поддержке производителей.

Почему замедлился рост экономики

Ключевыми факторами замедления стали отключение электроэнергии, дефицит квалифицированных кадров и высокие риски безопасности, поясняют в Минэкономики.

Из-за отключения электроэнергии дефицит стал одним из основных факторов замедления экономического роста. Дефицит электроэнергии вызван значительным разрушением энергетической инфраструктуры, которое требует времени и ресурсов для восстановления. Этот дефицит повлиял на производственную активность предприятий и потребительский спрос, что в целом снизило экономическую активность.

"В июне, по оценке Института экономических исследований (ИЭИ), прирост реального ВВП замедлился. Это, прежде всего, стало следствием проблем с доступом к электроэнергии из-за разрушения и повреждения ее генерации российскими дронами и ракетами", - объясняет ведущая научная сотрудница Института экономических исследований и политических консультаций. Александра Бетлий.

Собеседница РБК-Украина добавляет, что именно перебои с доступом к электроэнергии названы наибольшим препятствием для работы бизнеса в июньском опросе, проводимом ИЭИ.

"Еще одной из причин замедления стали меньшие показатели грузовых перевозок по сравнению с маем. В частности, меньшими были автомобильные перевозки, страдающие от нехватки водителей", - добавила Александра Бетлий.

Что будет дальше с экономикой

Несмотря на все сложности, украинская экономика демонстрирует значительный потенциал восстановления. Внутренняя торговля и строительная сфера продолжают расти, обеспечивая рабочие места и экономическую активность.

Во второй половине 2024 года экономика Украины будет существенно зависеть от нескольких факторов: ситуации на фронте; достаточности и регулярности международной помощи; интенсивности разрушений инфраструктуры, уверена Александра Бетлий.

 

Напомним, по ожиданиям первого вице-премьера, министра экономики Украины Юлии Свириденко, рост реального ВВП по итогам 2024 года составит 3,5%.

Если ситуация на фронте не ухудшится, то реальный ВВП Украины будет в среднем расти на 3,5% в 2024 и в 2025 годах, прогнозируют в Международном валютном фонде.

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