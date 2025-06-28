У чому унікальність української Конституції: історичні факти, які вас здивують

Конституційна ніч: голосували до світанку

Засідання Верховної Ради, на якому було ухвалено Конституцію, тривало з 9 ранку 27 червня до 9 ранку 28 червня 1996 року.

Депутати працювали понад 23 години без перерви - цей марафон увійшов в історію як "конституційна ніч".

Напруга була шаленою: суперечки, перерви на погодження, а вранці - тріумфальні 315 голосів "за".

Конституцію ухвалили за один день

Остаточну версію Конституції було зібрано "з коліс". За кілька днів до ухвалення депутати не мали єдиного тексту, а вночі буквально зшивали уривки різних проєктів. Усе оформлювали просто у залі парламенту, між виступами. Так народилася одна з найважливіших подій української незалежності.

Остання серед пострадянських - і найдемократичніша

Україна була останньою з колишніх радянських республік, хто ухвалив власну Конституцію. Та водночас її текст називають одним із найдемократичніших у Східній Європі: тут закріплено широкий спектр прав і свобод, включно з вільним розвитком мов, віросповідання, політичної активності та власності.

Прийняття Конституції України в 1996 році (фото: Rada.gov.ua)

Першу Конституцію намагались ухвалити ще в 1992 році - без успіху

Після здобуття незалежності у 1991 році українські юристи та парламентарі одразу взялися за розробку нової Конституції. Уже в 1992 році створили конституційну комісію.

Але постійні політичні кризи, зміна урядів і протистояння між президентом та парламентом зірвали всі спроби.

Текст перетворився на "вічний проєкт", який кілька років лежав у шухлядах. Дійти згоди вдалося лише після жорсткого ультиматуму з боку Президента Кучми у 1996 році.

Депутатів не випускали із зали до завершення голосування

Ніч перед ухваленням Конституції була не лише виснажливою, а й драматичною. За спогадами очевидців, охорона Верховної Ради отримала чітку вказівку: не випускати депутатів із зали без поважної причини.

Усе - задля збереження кворуму. Біля дверей стояли охоронці, які відмовлялися впускати навіть помічників депутатів. Дехто назвав це "парламентським напівзакритим режимом", але інакше ухвалити Конституцію просто не вдалось би.

Текст писали понад 400 осіб

Над Конституцією працювали не лише депутати. У її розробці брали участь понад 400 осіб: правознавці, академіки, філософи, державні діячі, юристи та громадські активісти. Вони надсилали свої варіанти статей, зауваження та експертні висновки. У підсумку вийшов компромісний, але багатогранний текст.

Конституція України (фото: tsdazu.archives.gov.ua)

Перші копії друкували вночі - у таємниці

Після прийняття Конституції друк перших офіційних примірників організували тієї ж ночі. Щоб уникнути витоку чи фальсифікацій, надрукували їх у режимі абсолютної секретності. Працівники друкарні підписували зобов’язання про нерозголошення, а готові тексти перевозили в броньованих авто.

День Конституції - єдине свято, закріплене в самій Конституції

На відміну від інших державних свят, 28 червня - єдине, що згадується прямо у Конституції. Стаття 161 проголошує: "День прийняття Конституції України є державним святом - Днем Конституції України".

Був план Б

Президент України Леонід Кучма видав указ про проведення всеукраїнського референдуму 25 вересня 1996 року. Тема референдуму - прийняття нової Конституції України.

Якби депутати не впоралися зі своєю роботою і не затвердили Конституцію 28 червня 1996 року, то українців чекав би ще референдум. Згодом указ президента був скасований.

Які пункти викликали найбільше суперечок

Депутати під час обговорення тексту Конституції не могли досягти єдиної думки з декількох питань. А саме - розподіл повноважень між гілками влади, про державну символіку, про приватну власність, статус Криму та статус російської мови.

Конституція 1996 року - не перша в історії України

Хоча сучасну Конституцію ухвалили лише в 1996 році, традиція українського конституціоналізму має глибоке коріння.

Ще у 1710 році гетьман Пилип Орлик склав документ під назвою "Пакти й Конституції прав і вольностей Війська Запорозького".

Його вважають однією з перших європейських конституцій у сучасному розумінні. У ній були прописані ідеї розподілу влади, прав громадян та обмеження влади гетьмана.

Згодом у 20 столітті ухвалювались конституції УНР (1918), ЗУНР (1919), а пізніше й радянські конституції УРСР.

Тож Конституція 1996 року стала логічним етапом тривалої боротьби українців за своє державне право.