В чем уникальность украинской Конституции: исторические факты, которые вас удивят

День Конституции в Украине отмечают каждый год 28 июня. Именно в этот день в 1996 году был принят главный документ нашей страны. Но Конституция - это не только набор статей, но и живой исторический процесс, в котором было немало драматических событий, ночных баталий, политических интриг и даже закрытых дверей.
Какие 11 фактов о Конституции Украины вас удивят, рассказывает РБК-Украина.
Заседание Верховной Рады, на котором была принята Конституция, продолжалось с 9 утра 27 июня до 9 утра 28 июня 1996 года.
Депутаты работали более 23 часов без перерыва - этот марафон вошел в историю как "конституционная ночь".
Напряжение было бешеным: споры, перерывы на согласование, а утром - триумфальные 315 голосов "за".
Окончательная версия Конституции была собрана "с колес". За несколько дней до принятия депутаты не имели единого текста, а ночью буквально сшивали отрывки разных проектов. Все оформляли прямо в зале парламента, между выступлениями. Так родилось одно из важнейших событий украинской независимости.
Украина была последней из бывших советских республик, кто принял собственную Конституцию. И в то же время ее текст называют одним из самых демократичных в Восточной Европе: здесь закреплен широкий спектр прав и свобод, включая свободное развитие языков, вероисповедания, политической активности и собственности.
Принятие Конституции Украины в 1996 году (фото: Rada.gov.ua)
После обретения независимости в 1991 году украинские юристы и парламентарии сразу взялись за разработку новой Конституции. Уже в 1992 году создали конституционную комиссию.
Но постоянные политические кризисы, смена правительств и противостояние между президентом и парламентом сорвали все попытки.
Текст превратился в "вечный проект", который несколько лет лежал в ящиках. Прийти к согласию удалось лишь после жесткого ультиматума со стороны Президента Кучмы в 1996 году.
Ночь перед принятием Конституции была не только изнурительной, но и драматической. По воспоминаниям очевидцев, охрана Верховной Рады получила четкое указание: не выпускать депутатов из зала без уважительной причины.
Все - ради сохранения кворума. У дверей стояли охранники, которые отказывались впускать даже помощников депутатов. Некоторые назвали это "парламентским полузакрытым режимом", но иначе принять Конституцию просто не удалось бы.
Над Конституцией работали не только депутаты. В ее разработке принимали участие более 400 человек: правоведы, академики, философы, государственные деятели, юристы и общественные активисты. Они присылали свои варианты статей, замечания и экспертные заключения. В итоге получился компромиссный, но многогранный текст.
Конституция Украины (фото: tsdazu.archives.gov.ua)
После принятия Конституции печать первых официальных экземпляров организовали той же ночью. Чтобы избежать утечки или фальсификаций, напечатали их в режиме абсолютной секретности. Работники типографии подписывали обязательства о неразглашении, а готовые тексты перевозили в бронированных авто.
В отличие от других государственных праздников, 28 июня - единственный, который упоминается прямо в Конституции. Статья 161 гласит: "День принятия Конституции Украины является государственным праздником - Днем Конституции Украины".
Президент Украины Леонид Кучма издал указ о проведении всеукраинского референдума 25 сентября 1996 года. Тема референдума - принятие новой Конституции Украины.
Если бы депутаты не справились со своей работой и не утвердили Конституцию 28 июня 1996 года, то украинцев ждал бы еще референдум. Впоследствии указ президента был отменен.
Депутаты при обсуждении текста Конституции не могли достичь единого мнения по нескольким вопросам. А именно - распределение полномочий между ветвями власти, о государственной символике, о частной собственности, статусе Крыма и статусе русского языка.
Хотя современную Конституцию приняли только в 1996 году, традиция украинского конституционализма имеет глубокие корни.
Еще в 1710 году гетман Филипп Орлик составил документ под названием "Пакты и Конституции прав и вольностей Войска Запорожского".
Его считают одной из первых европейских конституций в современном понимании. В ней были прописаны идеи разделения власти, прав граждан и ограничения власти гетмана.
Впоследствии в 20 веке принимались конституции УНР (1918), ЗУНР (1919), а позже и советские конституции УССР.
Поэтому Конституция 1996 года стала логическим этапом длительной борьбы украинцев за свое государственное право.
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Для написания этого материала были использованы следующие источники: Украинский институт национальной памяти, BBC Украина, Энциклопедия истории Украины, Радио Свобода.