Чому Україну накрила пилова буря та коли ситуація покращиться

Чому Україну накрила пилова буря

Згідно з інформацією Укргідрометцентру, станом на ранок понеділка, 30 вересня, у Каспійській низовині спостерігаються:

пилова буря

високе запилення повітря

"Оскільки вітер зараз переносить повітря з того регіону, тобто з південного сходу, то піднятий в Каспії пил у вигляді найдрібніших його частин переноситься в Україну у верхніх шарах атмосфери", - пояснили експерти.

Погіршує ситуацію місцева сухість земної поверхні - додаючи до запилення місцеві пилинки та часточки ґрунту, які здіймає вітер.

Розповсюдження пилу (карта: facebook.com/UkrHMC)

В яких регіонах осідає дрібний пил

В УкрГМЦ уточнили, що цей дрібний пил осідає нині в таких областях України:

Полтавській

Дніпропетровській

Сумській

Харківській

Запорізькій

Донецькій

Луганській

Невелика кількість пилу потрапляє також на територію Черкаської та Кіровоградської областей.

Інтенсивність забруднення повітря пилом (карта: facebook.com/UkrHMC)

Уточнюється, що на територію Київської області пил потрапить 1 та 2 жовтня, але його кількість буде вже меншою.

"Втім для Київщини, Чернігівщини та Сумщини якість повітря може погіршуватися ще й через переміщення оксиду вуглецю із задимленням, що пошириться з-за меж України з північного сходу 1 жовтня", - зауважили в Гідрометцентрі.

Коли ситуація з якістю повітря може покращитись

За словами експертів УкрГМЦ, ситуація із запиленням повітря утримається в Україні попередньо до п'ятниці, 4 жовтня.

Після цього очікується, що напрям вітру зміниться на південний та західний.

"Пил потраплятиме до нас хвилями, тобто покращення чергуватимуться з погіршеннями видимості та якості повітря", - підсумували у прес-службі установи.

Допис УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)