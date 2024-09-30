Почему Украину накрыла пылевая буря и когда ситуация улучшится

Пылевая буря, накрывшая некоторые регионы Украины утром понедельника, 30 сентября, пришла на территорию нашей страны из Каспийской низменности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Согласно информации Укргидрометцентра, по состоянию на утро понедельника, 30 сентября, в Каспийской низменности наблюдаются:
"Поскольку ветер сейчас переносит воздух из того региона, то есть с юго-востока, поднятая в Каспии пыль в виде мельчайших ее частиц переносится в Украину в верхних слоях атмосферы", - объяснили эксперты.
Усугубляет ситуацию местная сухость земной поверхности - добавляя к запылению местные пылинки и частицы почвы, поднимаемые ветром.
Распространение пыли (карта: facebook.com/UkrHMC)
В УкрГМЦ уточнили, что эта мелкая пыль оседает сейчас в таких областях Украины:
Небольшое количество пыли также попадает на территорию Черкасской и Кировоградской областей.
Интенсивность загрязнения воздуха пылью (карта: facebook.com/UkrHMC)
Уточняется, что на территорию Киевской области пыль попадет 1 и 2 октября, но ее количество будет уже меньшим.
"Впрочем, для Киевщины, Черниговщины и Сумщины качество воздуха может ухудшаться еще и из-за перемещения оксида углерода с задымлением, которое распространится из-за пределов Украины с северо-востока 1 октября", - отметили в Гидрометцентре.
По словам экспертов УкрГМЦ, ситуация с запылением воздуха удержится в Украине предварительно до пятницы, 4 октября.
После этого ожидается, что направление ветра изменится на южное и западное.
"Пыль будет попадать к нам волнами, то есть улучшения будут чередоваться с ухудшением видимости и качества воздуха", - подытожили в пресс-службе учреждения.
Пост УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Напомним, ранее мы рассказывали, что утром 30 сентября некоторые жители Украины зафиксировали существенное загрязнение воздуха пылью. Пользователи социальных сетей публикуют соответствующие фото и видео, на которых можно увидеть, что воздух действительно "имеет цвет".
При этом представители местных властей рекомендуют людям ограничить пребывание на улице и закрыть окна.
Читайте также, что происходило с воздухом в Киеве на прошлой неделе.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.