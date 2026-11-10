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Чому українцям можуть відмовити у видачі закордонного паспорта: роз'яснення ДМС

18:21 10.11.2026 Вт
2 хв
aimg Тетяна Веремєєва
Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)

Українцям можуть відмовити в оформленні або видачі закордонного паспорта з кількох причин. Серед них - неповний пакет документів, недостовірні дані або наявність двох чинних паспортів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Державної міграційної служби України.

Коли можуть відмовити у видачі закордонного паспорта

За інформацією ДМС, територіальний орган або підрозділ міграційної служби, а також закордонна дипломатична установа мають право відмовити в оформленні чи видачі документа у п'яти випадках:

  • заявник не є громадянином України - закордонний паспорт видають лише громадянам України;
  • немає підтвердження повноважень законного представника - це стосується випадків, коли за паспортом для дитини віком до 14 років звертається представник, але не надає документів, які підтверджують його право отримати документ;
  • у заявника вже є два чинні закордонні паспорти - за правилами, громадянин України не може мати більше двох дійсних паспортів для виїзду за кордон;
  • подано не всі необхідні документи або інформацію - якщо пакет документів неповний, у наданні послуги можуть відмовити;
  • інформація заявника не підтвердилася - йдеться про невідповідність даних, отриманих із відомчих інформаційних систем, баз даних Реєстру або картотек, відомостям, які людина вказала під час оформлення.

Що має бути зазначено у відмові

Якщо міграційна служба ухвалила рішення не оформлювати або не видавати закордонний паспорт, заявнику мають повідомити про це в порядку та строки, встановлені законодавством.

У рішенні обов'язково зазначають підстави відмови. Якщо документи подавали через уповноваженого суб'єкта, територіальний підрозділ ДМС надсилає йому письмове повідомлення для подальшого вручення заявнику.

Скільки діє закордонний паспорт і як довго його оформлюють

Закордонний паспорт оформлюють дітям від народження строком на чотири роки, а громадянам віком від 16 років - на десять років.

Стандартний термін виготовлення документа становить до 20 робочих днів. За термінового оформлення паспорт видають не пізніше ніж через сім робочих днів після подання заяви-анкети.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, скільки коштує оформлення закордонного паспорта у 2026 році та як швидко можна отримати документ. Стандартний строк виготовлення становить 20 робочих днів, терміновий - сім, а в окремих передбачених законом випадках паспорт можуть оформити за три робочі дні.

Також у міграційній службі радять перевіряти строк дії паспорта перед поїздкою. Для в'їзду до більшості країн документ має залишатися чинним щонайменше шість місяців, а для Шенгенської зони - не менше трьох місяців після запланованого виїзду.

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