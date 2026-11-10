Чому українцям можуть відмовити у видачі закордонного паспорта: роз'яснення ДМС

Українцям можуть відмовити в оформленні або видачі закордонного паспорта з кількох причин. Серед них - неповний пакет документів, недостовірні дані або наявність двох чинних паспортів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Державної міграційної служби України.
За інформацією ДМС, територіальний орган або підрозділ міграційної служби, а також закордонна дипломатична установа мають право відмовити в оформленні чи видачі документа у п'яти випадках:
Якщо міграційна служба ухвалила рішення не оформлювати або не видавати закордонний паспорт, заявнику мають повідомити про це в порядку та строки, встановлені законодавством.
У рішенні обов'язково зазначають підстави відмови. Якщо документи подавали через уповноваженого суб'єкта, територіальний підрозділ ДМС надсилає йому письмове повідомлення для подальшого вручення заявнику.
Закордонний паспорт оформлюють дітям від народження строком на чотири роки, а громадянам віком від 16 років - на десять років.
Стандартний термін виготовлення документа становить до 20 робочих днів. За термінового оформлення паспорт видають не пізніше ніж через сім робочих днів після подання заяви-анкети.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, скільки коштує оформлення закордонного паспорта у 2026 році та як швидко можна отримати документ. Стандартний строк виготовлення становить 20 робочих днів, терміновий - сім, а в окремих передбачених законом випадках паспорт можуть оформити за три робочі дні.
Також у міграційній службі радять перевіряти строк дії паспорта перед поїздкою. Для в'їзду до більшості країн документ має залишатися чинним щонайменше шість місяців, а для Шенгенської зони - не менше трьох місяців після запланованого виїзду.