Почему украинцам могут отказать в выдаче загранпаспорта: разъяснение ГМС

Украинцам могут отказать в оформлении или выдаче загранпаспорта по нескольким причинам. Среди них - неполный пакет документов, недостоверные данные или наличие двух действующих паспортов.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на разъяснение Государственной миграционной службы Украины.
По информации ГМС, территориальный орган или подразделение миграционной службы, а также зарубежное дипломатическое учреждение вправе отказать в оформлении или выдаче документа в пяти случаях:
Если миграционная служба приняла решение не оформлять или не выдавать загранпаспорт, заявителю следует уведомить об этом в порядке и в сроки, установленные законодательством.
В решении обязательно указывают основания отказа. Если документы подавали через уполномоченного субъекта, территориальное подразделение ГМС направляет ему письменное уведомление для дальнейшего вручения заявителю.
Загранпаспорт оформляют детям от рождения сроком на четыре года, а гражданам в возрасте от 16 лет - на десять лет.
Стандартный срок изготовления документа составляет до 20 рабочих дней. При срочном оформлении паспорт выдают не позднее чем через семь рабочих дней после подачи заявления-анкеты.
Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, сколько стоит оформление загранпаспорта в 2026 году и как быстро можно получить документ. Стандартный срок изготовления составляет 20 рабочих дней, срочный - семь, а в отдельных предусмотренных законом случаях паспорт могут оформить за три рабочих дня.
Также в миграционной службе рекомендуют проверять срок действия паспорта перед поездкой. Для въезда в большинство стран документ должен оставаться действующим не менее шести месяцев, а для Шенгенской зоны - не менее трех месяцев после запланированного выезда.