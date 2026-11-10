Чому українцям можуть відмовити у видачі закордонного паспорта: роз'яснення ДМС

Українцям можуть відмовити в оформленні або видачі закордонного паспорта з кількох причин. Серед них - неповний пакет документів, недостовірні дані або наявність двох чинних паспортів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Державної міграційної служби України.

Коли можуть відмовити у видачі закордонного паспорта

За інформацією ДМС, територіальний орган або підрозділ міграційної служби, а також закордонна дипломатична установа мають право відмовити в оформленні чи видачі документа у п'яти випадках:

заявник не є громадянином України - закордонний паспорт видають лише громадянам України;

- закордонний паспорт видають лише громадянам України; немає підтвердження повноважень законного представника - це стосується випадків, коли за паспортом для дитини віком до 14 років звертається представник, але не надає документів, які підтверджують його право отримати документ;

- це стосується випадків, коли за паспортом для дитини віком до 14 років звертається представник, але не надає документів, які підтверджують його право отримати документ; у заявника вже є два чинні закордонні паспорти - за правилами, громадянин України не може мати більше двох дійсних паспортів для виїзду за кордон;

- за правилами, громадянин України не може мати більше двох дійсних паспортів для виїзду за кордон; подано не всі необхідні документи або інформацію - якщо пакет документів неповний, у наданні послуги можуть відмовити;

- якщо пакет документів неповний, у наданні послуги можуть відмовити; інформація заявника не підтвердилася - йдеться про невідповідність даних, отриманих із відомчих інформаційних систем, баз даних Реєстру або картотек, відомостям, які людина вказала під час оформлення.

Що має бути зазначено у відмові

Якщо міграційна служба ухвалила рішення не оформлювати або не видавати закордонний паспорт, заявнику мають повідомити про це в порядку та строки, встановлені законодавством.

У рішенні обов'язково зазначають підстави відмови. Якщо документи подавали через уповноваженого суб'єкта, територіальний підрозділ ДМС надсилає йому письмове повідомлення для подальшого вручення заявнику.

Скільки діє закордонний паспорт і як довго його оформлюють

Закордонний паспорт оформлюють дітям від народження строком на чотири роки, а громадянам віком від 16 років - на десять років.

Стандартний термін виготовлення документа становить до 20 робочих днів. За термінового оформлення паспорт видають не пізніше ніж через сім робочих днів після подання заяви-анкети.