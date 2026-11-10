Почему украинцам могут отказать в выдаче загранпаспорта: разъяснение ГМС
Украинцам могут отказать в оформлении или выдаче загранпаспорта по нескольким причинам. Среди них - неполный пакет документов, недостоверные данные или наличие двух действующих паспортов.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на разъяснение Государственной миграционной службы Украины.
Когда могут отказать в выдаче загранпаспорта
По информации ГМС, территориальный орган или подразделение миграционной службы, а также зарубежное дипломатическое учреждение вправе отказать в оформлении или выдаче документа в пяти случаях:
- заявитель не является гражданином Украины - загранпаспорт выдают только гражданам Украины;
- нет подтверждения полномочий законного представителя - это касается случаев, когда за паспортом для ребенка младше 14 лет обращается представитель, но не предоставляет документов, подтверждающих его право получить документ;
- у заявителя уже есть два действующих загранпаспорта - по правилам, гражданин Украины не может иметь больше двух действительных паспортов для выезда за границу;
- представлены все необходимые документы или информацию - если пакет документов неполный, в предоставлении услуги могут отказать;
- информация заявителя не подтвердилась - речь идет о несоответствии данных, полученных из ведомственных информационных систем, баз данных Реестра или картотек, сведениям, указанным человеком при оформлении.
Что должно быть указано в отказе
Если миграционная служба приняла решение не оформлять или не выдавать загранпаспорт, заявителю следует уведомить об этом в порядке и в сроки, установленные законодательством.
В решении обязательно указывают основания отказа. Если документы подавали через уполномоченного субъекта, территориальное подразделение ГМС направляет ему письменное уведомление для дальнейшего вручения заявителю.
Сколько действует загранпаспорт и как долго его оформляют
Загранпаспорт оформляют детям от рождения сроком на четыре года, а гражданам в возрасте от 16 лет - на десять лет.
Стандартный срок изготовления документа составляет до 20 рабочих дней. При срочном оформлении паспорт выдают не позднее чем через семь рабочих дней после подачи заявления-анкеты.
Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, сколько стоит оформление загранпаспорта в 2026 году и как быстро можно получить документ. Стандартный срок изготовления составляет 20 рабочих дней, срочный - семь, а в отдельных предусмотренных законом случаях паспорт могут оформить за три рабочих дня.
Также в миграционной службе рекомендуют проверять срок действия паспорта перед поездкой. Для въезда в большинство стран документ должен оставаться действующим не менее шести месяцев, а для Шенгенской зоны - не менее трех месяцев после запланированного выезда.