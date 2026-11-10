Почему украинцам могут отказать в выдаче загранпаспорта: разъяснение ГМС

Украинцам могут отказать в оформлении или выдаче загранпаспорта по нескольким причинам. Среди них - неполный пакет документов, недостоверные данные или наличие двух действующих паспортов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на разъяснение Государственной миграционной службы Украины.

Когда могут отказать в выдаче загранпаспорта

По информации ГМС, территориальный орган или подразделение миграционной службы, а также зарубежное дипломатическое учреждение вправе отказать в оформлении или выдаче документа в пяти случаях:

заявитель не является гражданином Украины - загранпаспорт выдают только гражданам Украины;

- загранпаспорт выдают только гражданам Украины; нет подтверждения полномочий законного представителя - это касается случаев, когда за паспортом для ребенка младше 14 лет обращается представитель, но не предоставляет документов, подтверждающих его право получить документ;

- это касается случаев, когда за паспортом для ребенка младше 14 лет обращается представитель, но не предоставляет документов, подтверждающих его право получить документ; у заявителя уже есть два действующих загранпаспорта - по правилам, гражданин Украины не может иметь больше двух действительных паспортов для выезда за границу;

- по правилам, гражданин Украины не может иметь больше двух действительных паспортов для выезда за границу; представлены все необходимые документы или информацию - если пакет документов неполный, в предоставлении услуги могут отказать;

- если пакет документов неполный, в предоставлении услуги могут отказать; информация заявителя не подтвердилась - речь идет о несоответствии данных, полученных из ведомственных информационных систем, баз данных Реестра или картотек, сведениям, указанным человеком при оформлении.

Что должно быть указано в отказе

Если миграционная служба приняла решение не оформлять или не выдавать загранпаспорт, заявителю следует уведомить об этом в порядке и в сроки, установленные законодательством.

В решении обязательно указывают основания отказа. Если документы подавали через уполномоченного субъекта, территориальное подразделение ГМС направляет ему письменное уведомление для дальнейшего вручения заявителю.

Сколько действует загранпаспорт и как долго его оформляют

Загранпаспорт оформляют детям от рождения сроком на четыре года, а гражданам в возрасте от 16 лет - на десять лет.

Стандартный срок изготовления документа составляет до 20 рабочих дней. При срочном оформлении паспорт выдают не позднее чем через семь рабочих дней после подачи заявления-анкеты.