Чому українці бояться брати іпотеку та як змінюється попит на "єОселю" у 2026 році

Яку іпотеку готові розглядати українці

Для 90% потенційних позичальників прийнятною є річна відсоткова ставка не вище 5%. Зокрема, 45% опитаних готові розглядати кредит зі ставкою до 2% річних, а ще 45% - у межах 3-5%.

Водночас нижча ставка - не єдина умова, яка могла б спонукати українців оформити кредит на житло. Найчастіше респонденти називали такі чинники:

39% - зростання доходу або стабільну роботу;

- зростання доходу або стабільну роботу; 38% - нижчу відсоткову ставку;

- нижчу відсоткову ставку; 36% - надійну державну або соціальну програму з гарантіями;

- надійну державну або соціальну програму з гарантіями; по 27% - покращення економічної ситуації в країні та стабілізацію безпекової ситуації;

- покращення економічної ситуації в країні та стабілізацію безпекової ситуації; 24% - зниження цін на нерухомість;

- зниження цін на нерухомість; 12% - зміни в особистому житті.

Коли респондентів запитали, що саме стало б вирішальним фактором для купівлі житла в кредит або розстрочку, відповіді розподілилися дещо інакше. На першому місці залишилася фінансова стабільність - зростання доходу або стабільну роботу назвали 29% опитаних.

Ще 17% визначальним чинником вважають нижчу ставку, 15% - надійну державну або соціальну програму з гарантіями, 12% - покращення економічної ситуації, а 9% - стабільнішу безпекову ситуацію. Для 7% вирішальними могли б стати зміни в особистому житті, а для 5% - зниження цін на нерухомість.

Для порівняння, у III кварталі 2025 року нижчі ціни на житло як вирішальний фактор називали 19% респондентів.

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Чому українці не хочуть брати кредит на житло

Серед тих, хто не розглядає купівлю нерухомості в кредит або розстрочку, найпоширенішою причиною є небажання брати на себе боргові зобов’язання. Такий варіант обрали 48% опитаних.

Ще 45% не хочуть сплачувати відсотки за кредитом, а 33% стримують нестабільна економічна ситуація та воєнні ризики. Водночас 28% вважають нинішні умови кредитування надто невигідними.

Інші причини також пов’язані з фінансовими можливостями та довірою до кредитування:

23% хочуть самостійно накопичити необхідну суму;

хочуть самостійно накопичити необхідну суму; 22% не довіряють банкам або кредитним установам;

не довіряють банкам або кредитним установам; 21% не мають стабільного доходу для своєчасного погашення кредиту чи розстрочки;

не мають стабільного доходу для своєчасного погашення кредиту чи розстрочки; 8% мають негативний досвід кредитування.

Загалом можливість придбати житло за допомогою кредиту або розстрочки у III кварталі 2026 року розглядали 37% опитаних. Роком раніше цей показник становив 38%.

При цьому 21% респондентів планують купувати нерухомість без кредиту, 17% наразі не планують купівлю, 18% ще не визначилися, а 7% відповіли, що їм важко сказати.

Як змінюється інтерес до "єОселі"

Державна програма залишається одним із варіантів фінансування купівлі житла, про який знає дедалі більше потенційних покупців.

У III кварталі 2026 року про "єОселю" знали 80% опитаних, тоді як у IV кварталі 2024 року - 69%. Водночас скористалися програмою лише 4% респондентів.

Частка тих, хто ще не оформлював кредит за програмою, але планує це зробити, зросла з 36% у 2024 році до 47% у III кварталі 2026 року. Намір скористатися "єОселею" висловили 16% усіх опитаних потенційних покупців житла.

Ще 8% розглядають інші кредитні програми, а 13% - придбання нерухомості в розстрочку.

Водночас задоволеність умовами "єОселі" серед користувачів знизилася. У IV кварталі 2024 року позитивно їх оцінювали 70% опитаних, у III кварталі 2025 року - 52%, а у III кварталі 2026 року - 50%.

Серед переваг кредитування респонденти найчастіше називали можливість швидше отримати житло - 54%. Для 44% важливою є можливість скористатися пільговими державними програмами.

Ще по 43% опитаних відзначили фіксовані щомісячні платежі, які полегшують планування бюджету, та можливість зафіксувати платежі у гривні й уникнути валютного ризику. Поступову оплату без значних одноразових витрат перевагою вважають 37%, а потенційно вигідні умови - 29%.

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Війна та ціни залишаються перешкодами для купівлі нерухомості

Якщо розглядати не лише кредитування, а й купівлю житла загалом, найчастіше українці називають перешкодою війну та пов’язані з нею ризики. Цей фактор обрали 56% респондентів.

Майже так само часто згадували високі ціни на нерухомість - 53%. Ще 42% назвали економічну невизначеність, 35% - недостатній дохід або відсутність заощаджень, а 32% - високі ставки за кредитами.

Нестабільність ринку праці та ризик втратити роботу стримують 29% опитаних. Відсутність доступних кредитних програм або складні умови іпотеки назвали 21%, а більшу гнучкість оренди - 18%. Ще 10% зазначили, що вже мають власне житло, тому купівля для них наразі не актуальна.

Окремо респондентів запитали про вплив російських атак на їхні плани придбати нерухомість. Загалом 78% відповіли, що обстріли так чи інакше впливають на їхні рішення: для 51% цей вплив суттєвий, а для 27% - частковий. Водночас 15% заявили, що атаки не впливають на їхні плани, ще 7% не визначилися з відповіддю.

Керівниця з розвитку продажів OLX Нерухомість Оксана Остапчук зазначила, що потенційних покупців більше мотивує фінансова стабільність, ніж саме зниження вартості житла.

За її словами, попит на кредитні програми залежить не лише від умов іпотеки, а й від того, наскільки впевнено людина почувається у власному фінансовому становищі та чи готова брати на себе довгострокові зобов’язання.

Дослідження провела Factum Group для OLX Нерухомість у серпні 2026 року методом онлайн-опитування.