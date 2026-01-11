Чому в Україні застосовують аварійні відключення? Міненерго пояснило

В Україні внаслідок масованих атак РФ по енергетиці застосовують аварійні відключення світла. Цей крок дозволяє триматися енергосистемі нашої країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства енергетики України.
Аварійні відключення світла - це вимушений превентивний крок. Їх не можна передбачити і вони не мають фіксованого графіка.
У Міненерго пояснили, що аварійні відключення тривають до завершення ремонту та відновлення можливості передачі електроенергії або ж до збалансування енергосистеми.
"Це може бути від кількох хвилин чи годин до невизначеного терміну, залежно від масштабів пошкоджень та складності ремонту", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, у операторів є короткий час для реакції у разі аварійних відключень. Вони мають 10 хвилин після наказу оператора системи передачі - НЕК "Укренерго" для вимкнення, щоб запобігти аваріям у системі. Такі вимкнення вводяться терміново, без попередження, і тривають до стабілізації ситуації.
У Міненерго назвали 5 головних причин, чому енергетики змушені застосувати аварійні відключення. Серед них:
У Міністерстві пояснили, що важливо обмежувати споживання енергоємних приладів, особливо в години пікового навантаження (зранку та ввечері).
"Вмикати прилади по черзі, коли є світло. Спочатку найнеобхідніше (зарядки, холодильник), потужні прилади - через 30-60 хвилин", - сказано у публікації.
Окрім того, якщо діють погодинні графіки, у Міненерго закликають не споживати багато енергії між вимкненнями, щоб допомогти стабілізувати систему та не призвести до аварійних вимкнень.
Нагадаємо, за останні дні Росія знову здійснила низку масованих атак по Україні. Через це в регіонах після ударів РФ по критичній інфраструктурі ситуація залишається складною.
Сьогодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що енергетики та ремонтні бригади працюють цілодобово, щоб відновити світло, тепло та водопостачання.
Також він зазначив, що РФ спеціально чекала морозів, щоб здійснити свідомий терор проти українців.
Додамо, що в ніч на 9 січня ворог здійснив комбінований удар по Києву, через що в столиці виникли проблеми з водою, теплом, а в деякій частині досі діють екстрені відключення.
За словами прем'єр-міністра України Юлії Свириденко, ситуація з електроенергією в Києві покращиться орієнтовно до четверга, 15 січня.