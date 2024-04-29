Чому в Україні заборонені феєрверки та які штрафи за використання

Після повномасштабного російського вторгнення в Україні ввели заборону на використання салютів та феєрверків. За порушення заборони передбачені штрафи.
Чому феєрверки та салюти під забороною в Україні та який штраф доведеться заплатити за їх використання, - в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці матеріалу використовувалися: текст та пояснювальна записка до закону № 3039-IX, затверджений Кабміном "Технічний регламент піротехнічних виробів" та публікація Держпродспоживслужби.
У листопаді 2023 року в Україні почав діяти схвалений Верховною радою закон № 3039-IX, в якому передбачили заборону на використання салютів та феєрверків в Україні. Крім того, народні депутати запровадили штрафи за порушення вимог цього законодавства.
Використання салютів та феєрверків в Україні заборонили з декількох причин. По-перше, через негативний вплив на українців в умовах війни. Річ у тім, що салюти, петарди та феєрверки схожі на звуки вибухів від ракети, бомб чи інших снарядів. Тому вибухи піротехніки можуть завдати шкоди психологічному здоров'ю українських громадян.
Також введення такої заборони було частиною угоди про асоціацію України з ЄС щодо охорони навколишнього природного середовища. Феєрверки, салюти та інша піротехніка шкодять довкіллю та тваринам. Зокрема, у 2021 році в Рівненській області через феєрверки стався масовий мор птахів.
Ще однією з причин ухвалення цього закону був намір побороти безконтрольний продаж піротехніки в Україні.
Закон № 3039-IX забороняє продаж, передачу та використання таких видів піротехніки:
феєрверки класу F2 загального використання під час розважальних заходів на відкритому повітрі в умовах обмеженого простору, які мають низький рівень небезпеки та шуму. Це салютні установки та петарди.
феєрверки класу F3 загального використання на відкритому просторі, які мають середній рівень небезпеки та призначені для запуску на великих відкритих площах.
феєрверки класу F4 професійного використання виключно особами зі спеціальною підготовкою, які мають високий рівень небезпеки.
Всім відомі бенгальські вогні входять до класу феєрверків F1, а отже не підпадають під заборону. Однак продаж піротехніки класу F1 забороняється особам віком до 16 років. До цього класу також входять феєрверки-свічки та хлопавки.
Покарання за феєрверки та салюти передбачені не лише для громадян, які їх використовуються, але й для продавців.
Штрафи для продавця:
Покарання для громадян:
Нагадаємо, у Черкасах чоловік запускав салюти у Новорічну ніч. Хуліганом виявився уродженець Росії, який переїхав в Черкаси у 2014 році.
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