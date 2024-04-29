Почему в Украине запрещены фейерверки и какие штрафы за использование

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В ноябре 2023 года в Украине начал действовать одобренный Верховной радой закон №3039-IX, в котором предусмотрели запрет на использование салютов и фейерверков в Украине. Кроме того, народные депутаты ввели штрафы за нарушение требований этого законодательства.

Почему запретили салюты и фейерверки в Украине

Использование салютов и фейерверков в Украине запретили по нескольким причинам. Во-первых, из-за негативного влияния на украинцев в условиях войны. Дело в том, что салюты, петарды и фейерверки похожи на звуки взрывов от ракеты, бомб или других снарядов. Поэтому взрывы пиротехники могут нанести вред психологическому здоровью украинских граждан.

Также введение такого запрета было частью соглашения об ассоциации Украины с ЕС по охране окружающей среды. Фейерверки, салюты и другая пиротехника вредят окружающей среде и животным. В частности, в 2021 году в Ровенской области из-за фейерверков произошел массовый мор птиц.

Еще одной из причин принятия этого закона было намерение побороть бесконтрольную продажу пиротехники в Украине.

Что именно попало под запрет

Закон № 3039-IX запрещает продажу, передачу и использование следующих видов пиротехники:

фейерверки класса F2 общего использования во время развлекательных мероприятий на открытом воздухе в условиях ограниченного пространства, имеющие низкий уровень опасности и шума. Это салютные установки и петарды.

фейерверки класса F3 общего использования на открытом пространстве, имеющие средний уровень опасности и предназначены для запуска на больших открытых площадях.

фейерверки класса F4 профессионального использования исключительно лицами со специальной подготовкой, имеющие высокий уровень опасности.

Всем известные бенгальские огни входят в класс фейерверков F1, а значит, не подпадают под запрет. Однако продажа пиротехники класса F1 запрещается лицам младше 16 лет. В этот класс также входят фейерверки-свечи и хлопушки.

Какие штрафы за салюты и фейерверки в Украине

Наказания за фейерверки и салюты предусмотрены не только гражданам, которые их используются, но и продавцам.

Штрафы для продавца:

за нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности - от 17 до 34 тысяч гривен с конфискацией продукции и дохода от совершения правонарушения;

с конфискацией продукции и дохода от совершения правонарушения; за нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств - от 595 до 1020 гривен с конфискацией пиротехники.

Наказание для граждан: