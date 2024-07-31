Чому в Україні не вимикають світло: енергетики назвали три причини

В Україні другий день поспіль не вимикають світло. Енергетики назвали причини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

"Чому сьогодні не вимикають світло? Це стало можливим завдяки трьом факторам", - йдеться у повідомленні.

Перший фактор, як зазначають в ДТЕК, це те, що в Україні закінчилась аномальна спека.

"Це значно зменшило навантаження на енергосистему", - кажуть енергетики.

Другий фактор - повернулися в роботу два атомні енергоблоки, що збільшило кількість електроенергії в системі.

І третій фактор - збільшився імпорт електроенергії з Європи.

" Це дозволило покрити дефіцит, але не означає повне подолання кризи в енергетиці. Ситуація може змінюватись", - попереджають у компанії.