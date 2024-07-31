Почему в Украине не выключают свет: энергетики назвали три причины

В Украине второй день подряд не выключают свет. Энергетики назвали причины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

"Почему сегодня не выключают свет? Это стало возможным благодаря трем факторам", - говорится в сообщении.

Первый фактор, как отмечают в ДТЭК, это то, что в Украине закончилась аномальная жара.

"Это значительно снизило нагрузку на энергосистему", - говорят энергетики.

Второй фактор - вернулись в работу два атомных энергоблока, что увеличило количество электроэнергии в системе.

И третий фактор - увеличился импорт электроэнергии из Европы.

"Это позволило покрыть дефицит, но не означает полное преодоление кризиса в энергетике. Ситуация может изменяться", - предупреждают в компании.