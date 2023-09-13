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Чому для України важливо знищувати російські десантні кораблі: думка експерта

Фото: експерт пояснив, чому для України важливо знищувати російські десантні кораблі (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко

Україні потрібно знищувати російські десантні кораблі. Це може безпосередньо вплинути на операцію з деокупації Криму.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив військово-морський експерт, оглядач Defence Express Володимир Заблоцький.

За його словами, після сьогоднішнього знищення російського десантного корабля "Мінськ" окупанти втратили ще одну платформу, яку вони використовували для перекидання військ та військової логістики.

"Коли Кримського мосту не стане, а його колись та і підірвуть, Крим умовно перетвориться на острів. Чим менше у Росії кораблів, тим складніше буде забезпечити рух вантажів. Згадаймо Другу світову війну. Як би героїчно не тримався Севастополь, як тільки німці заблокували його з моря весь опір припинився", - уточнив експерт.

Знищення БДК "Мінськ"

Нагадаємо, сьогодні по бухті тимчасово окупованого Севастополя було завдано ракетного удару.

Внаслідок атаки пошкоджено підводний човен та десантний корабель окупантів, а також завод судноремонтний завод ім. С. Орджонікідзе.

Цю інформацію підтвердили РБК-Україна у Головному управлінні розвідки.

Усі деталі українського історичного удару можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

 

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