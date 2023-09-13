RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Почему для Украины важно уничтожать российские десантные корабли: мнение эксперта

Фото: эксперт объяснил, почему для Украины важно уничтожать российские десантные корабли (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский, Данила Крамаренко

Украине необходимо уничтожать российские десантные корабли. Это может прямо повлиять на операцию по деоккупации Крыма.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил военно-морской эксперт, обозреватель Defence Express Владимир Заблоцкий.

По его словам, после сегодняшнего уничтожения российского десантного корабля "Минск" оккупанты лишились еще одной платформы, которую они использовали для переброски войск и военной логистики. 

"Когда Крымского моста не станет, а его когда-нибудь да подорвут, Крым условно превратится в остров. Чем меньше у России кораблей, тем сложнее будет обеспечить движение грузов. Вспомним Вторую мировую войну. Как бы героически не держался Севастополь, как только немцы заблокировали его с моря, все сопротивление прекратилось", - уточнил эксперт. 

Уничтожение БДК "Минск"

Напомним, сегодня по бухте временно оккупированного Севастополя был нанесен ракетный удар. 

В результате атаки повреждены подводная лодка и десантный корабль оккупантов, а также завод судоремонтный завод им. С. Орджоникидзе.

Эту информацию подтвердили РБК-Украина в Главном управлении разведки.

Все детали украинского исторического удара можете узнать в материале РБК-Украина

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СевастопольКримЧерноморский флотВойна России против Украиныракетный удар