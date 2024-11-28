Чому в Україні росте долар, падає євро, і що буде далі

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Станом на четвер, 28 листопада, євро в Україні хоч і здорожчало на 81 копійку відносно понеділка, коли євровалюта впала до 42,99 грн, проте залишається на досить низькому рівні порівняно з серпнем - початком листопада, коли торгувалася в коридорі 44-45 грн. Водночас долар США встановив новий історичний максимум – 41,60 грн.

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют

Джерело: bank.gov.ua

Чому росте долар

Долар почав зростати по всьому світу після президентських виборів у США, на яких переміг Дональд Трамп. На таке зміцнення американського долара багато валют відреагували падінням. Проте гривня залишалася стабільною завдяки втручанню Національного банку.

"Долар зростає, оскільки Нацбанк нарешті відпустив його курс. На це не в останню чергу вплинув візит місії МВФ. Зараз, фактично, ми бачимо вирівнювання ситуації, оскільки Нацбанк ухвалив рішення знизити контроль за валютним ринкому", –розповідає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Зростання курсу долара останніми днями обумовлене бажанням НБУ вивести курс з вузького діапазону, в якому він залишався протягом останніх чотирьох місяців, додає Віталій Ваврищук, голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU. За його словами, наразі складно прогнозувати, чи наважиться Нацбанк ще більше послабити курс гривні до кінця року, але ймовірність цього дуже велика.

"Минулого тижня НБУ вніс зміни у валютне регулювання, полегшивши умови для міжнародних експортно-кредитних агентств, але водночас обмежив використання валюти для виплати дивідендів. Це можна трактувати як сигнал щодо зміни політики. Нацбанк робить ці кроки для кращого контролю валютного ринку, і ми, ймовірно, побачимо подальше ослаблення валютного регулювання в майбутньому", – пояснює Шевчишин.

Експерт додає, що для стабілізації як економіки, так і курсових коливань необхідні зовнішні інвестиції, оскільки внутрішні інвестиції обмежені, а фінансова допомога від партнерів також важлива. Зокрема, 15 млрд доларів підтримки від західних партнерів мають надійти протягом осені-зими цього року. Але є ризик затримки цих коштів, що також посилює навантаження на гривню.

Директор з інвестицій компанії Capital Times Артем Щербина зазначає, що причина зростання долара полягає не стільки в самому факті перемоги Дональда Трампа, скільки в очікуваннях глобальних банків та інвесторів від результатів діяльності його адміністрації.

Зокрема, команда новообраного президента Сполучених Штатів планує збільшити тарифи на імпорт, що прискорить інфляцію в США. Крім цього, за словами Щербини, американці можуть почати примушувати торгових партнерів до проведення операцій виключно в доларах. Це означає, що процентні ставки за цінними паперами, номінованими в доларі, будуть знаходитися вище 4%, у той час як в Європі ставка сягає близько 3,5%. Таким чином, інвестиції в американські облігації стають привабливішими, ніж в європейські.

Чому слабшає євро

Головна валюта Європейського Союзу опинилася серед тих валют, які на перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США відреагували просадкою. У цей період євро знизилося з рівня 1,09 до 1,01-1,04 щодо долара.

"Економіка старого світу слабка, Німеччина – в рецесії. Тому центробанк в ЄС знижує ставки, тим самим знижуючи вартість ресурсу в євро. Відповідно, ми бачимо що гривня девальвує до долара швидше, ніж до євро", – розповідає Артем Щербина.

Віталій Ваврищук зазначає, що оскільки на світовому ринку євро дешевшало відносно долара останніми тижнями, то й на українському ринку спостерігалася відповідна тенденція.

Євро здає свої позиції щодо гривні (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

"До певного часу Національний банк тримав стабільний курс долара до гривні, але коли євро почало падати, ця тенденція не відобразилася одразу на нашому ринку. В результаті ми побачили певну корекцію, і тепер курс євро до гривні наближається до ринкових рівнів", – уточнює Андрій Шевчишин.

Він зауважує, що попит на долар в Україні зараз вищий, ніж на євро. Це також стримує зростання ціни євровалюти у вітчизняних обмінниках.

"Євро купують переважно ті, хто планує подорожувати до Європи. Однак для розміщення валютних коштів на депозитах чи у вигляді ОВДП пропозиції в основному будуть саме в доларах, тоді як євро на депозитах майже не використовують", – говорить фінансовий аналітик.

Що буде далі

Голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук прогнозує, що до кінця цього року долар відносно поточного рівня здорожчає ще на 1-3%. Однак в цей період очікувати різких змін на валютному ринку не варто.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначає, що наразі Нацбанк все ще доволі міцно утримує курс гривні, але інфляція продовжує зростати, і це має вплив на переоцінку курсу.

"Прогнозований курс гривні на 2025 рік складає 45 гривень за долар. Проте зважаючи на багато невідомих факторів, цей курс може коливатися і бути навіть ближчим до 50 гривень за долар, якщо ситуація погіршиться. На ринку накопичилися значні дисбаланси і головним фактором цього є високий інфляційний імпульс, який не відобразився на вартості долара", – стверджує Шевчишин.

За його словами, серед головних факторів ризику, які впливають на українську економіку в цілому та на курс валюти зокрема, – ускладнення ситуації з електропостачанням, обстріли портової інфраструктури та нестача робочих рук на ринку праці.

Нагадаємо, на 28 листопада Національний банк України вчергове підвищив курс долара щодо гривні. Долар дорожчає п'ятий день поспіль і знову поновив історичний максимум.