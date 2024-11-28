Почему в Украине растет доллар, падает евро, и что будет дальше

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По состоянию на четверг, 28 ноября, евро в Украине хоть и подорожало на 81 копейку по отношению к уровню понедельника, когда евровалюта упала до 42,99 грн, однако остается на довольно низком уровне по сравнению с августом - началом ноября, когда торговалась в коридоре 44-45 грн. В то же время доллар США установил новый исторический максимум – 41,60 грн.

Официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам

Источник: bank.gov.ua

Почему растет доллар

Доллар начал расти по всему миру после президентских выборов в США, на которых победил Дональд Трамп. На такое укрепление американского доллара многие валюты отреагировали падением. Однако гривна оставалась стабильной благодаря вмешательству Национального банка.

"Доллар растет, поскольку Нацбанк наконец-то отпустил его курс. На это не в последнюю очередь повлиял визит миссии МВФ. Сейчас, фактически, мы видим выравнивание ситуации, поскольку Нацбанк принял решение снизить контроль за валютным рынком", – рассказывает финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Рост курса доллара в последние дни обусловлен желанием НБУ вывести курс из узкого диапазона, в котором он оставался в последние четыре месяца, добавляет Виталий Ваврищук, глава департамента макроэкономических исследований группы ICU. По его словам, пока сложно прогнозировать, решится ли Нацбанк еще больше ослабить курс гривны до конца года, но вероятность этого очень велика.

"На прошлой неделе НБУ внес изменения в валютное регулирование, облегчив условия для международных экспортно-кредитных агентств, но в то же время ограничил использование валюты для выплаты дивидендов. Это можно трактовать как сигнал изменения политики. Нацбанк делает эти шаги для лучшего контроля валютного рынка, и мы, вероятно, увидим дальнейшее ослабление валютного регулирования в будущем", – объясняет Шевчишин.

Эксперт добавляет, что для стабилизации как экономики, так и курсовых колебаний необходимы внешние инвестиции, поскольку внутренние инвестиции ограничены, а финансовая помощь от партнеров тоже важна. В частности, 15 млрд долларов поддержки от западных партнеров должны поступить в течение осени-зимы этого года. Но есть риск задержки этих средств, что также увеличивает нагрузку на гривну.

Директор по инвестициям компании Capital Times Артем Щербина отмечает, что причина роста доллара не столько в самом факте победы Дональда Трампа, сколько в ожиданиях глобальных банков и инвесторов от результатов деятельности его администрации.

В частности, команда новоизбранного президента Соединенных Штатов планирует увеличить тарифы на импорт, что ускорит инфляцию в США. Кроме этого, по словам Щербины, американцы могут начать принуждать торговых партнеров к проведению сделок исключительно в долларах. Это означает, что процентные ставки по ценным бумагам, номинированным в долларе, будут находиться выше 4%, в то время как в Европе ставка достигает около 3,5%. Таким образом, инвестиции в американские облигации становятся более привлекательными, чем в европейские.

Почему слабеет евро

Главная валюта Европейского Союза оказалась среди тех валют, которые на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США отреагировали просадкой.

"Экономика старого мира слаба, Германия – в рецессии. Поэтому центробанк в ЕС снижает ставки, тем самым снижая стоимость ресурса в евро. Соответственно, мы видим, что гривна девальвирует к доллару быстрее, чем к евро", – рассказывает Артем Щербина.

Виталий Ваврищук отмечает, что поскольку на мировом рынке евро дешевело по отношению к доллару в последние недели, то и на украинском рынке наблюдалась соответствующая тенденция.

Евро сдает свои позиции по отношению к гривне (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

"До определенного времени Национальный банк держал стабильный курс доллара к гривне, но когда евро начало падать, эта тенденция не отразилась сразу на нашем рынке. В результате мы увидели определенную коррекцию, и теперь курс евро к гривне приближается к рыночным уровням", – уточняет Андрей Шевчишин.

Он отмечает, что спрос на доллар в Украине сейчас выше, чем на евро. Это также сдерживает рост цен на евровалюту в отечественных обменниках.

"Евро покупают преимущественно те, кто планирует путешествовать в Европу. Однако для размещение валютных средств на депозитах или в виде ОВГЗ предложения в основном будут именно в долларах, тогда как евро на депозитах почти не используется", – говорит финансовый аналитик.

Что будет дальше

Глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук прогнозирует, что до конца этого года доллар относительно текущего уровня подорожает еще на 1-3%. Однако в этот период ожидать резких изменений на валютном рынке не стоит.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отмечает, что в настоящее время Нацбанк все еще достаточно крепко удерживает курс гривны, но инфляция продолжает расти, и это оказывает влияние на переоценку курса.

"Прогнозируемый курс гривны на 2025 год составляет 45 гривен за доллар. Однако ввиду многих неизвестных факторов этот курс может колебаться и быть даже ближе к 50 гривнам за доллар, если ситуация ухудшится. На рынке накопились значительные дисбалансы и главным фактором этого является высокий инфляционный импульс, не отразившийся на стоимости доллара", – утверждает Шевчишин.

По его словам, среди главных факторов риска, влияющих на украинскую экономику в целом и на курс валюты в частности, – усложнение ситуации с электроснабжением, обстрелы портовой инфраструктуры и нехватка рабочих рук на рынке труда.

Напомним, на 28 ноября Национальный банк Украины в очередной раз повысил курс доллара по отношению к гривне. Доллар дорожает пятый день подряд и снова обновил исторический максимум.