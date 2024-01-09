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Чому в Україні подорожчала картопля та що буде з цінами через морози: прогноз до весни

Фото: картопля в Україні буде дорожчати через морози (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Картопля в Україні подорожчала через відсутність сховищ для зберігання. Морози вплинуть на вартість, а до кінця весни ціни будуть зростати.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" (УКАБ) Максим Гопка.

Як зазначив експерт, картопля на внутрішньому ринку України зростає в ціні й надалі. За останній місяць на оптових ринках вартість зросла на 72% та становить 15,50 грн/кг. В супермаркетах в середньому ціни за цей продукт становлять 24 грн/кг. Ціна зміцніла за останній місяць на 42%.

"Основною причиною зростання є те, що більшу частину продукції в господарствах населення вже реалізовано. Не всі мають сховища для зберігання картоплі, тому наразі оптові поставки дещо обмежились", - сказав він.

Аналітик УКАБ вважає, що протягом сильних морозів існують ризики, що картопля зіпсується, тому наразі витрати на зберігання дещо зростуть.

"До кінця весни ціни на картоплю можуть продовжити зростати", - додав Гопка.

Нагадаємо, інфляція в Україні впала до мінімуму за три роки - до 5%. За даними НБУ, у грудні 2023 року темпи зростання цін на продовольство залишилися низькими, хоча вони дещо збільшилися через скорочення пропозиції продукції нижчої якості (зокрема картоплі) та перехід на дорожчу тепличну продукцію (помідори та огірки).

Національний банк у жовтні покращив прогноз інфляції до кінця 2023 року з 10,6% до 5,8%. Зниження інфляції насамперед обумовлюється великою пропозицією продуктів харчування на тлі вищих урожаїв, нарощуванням виробництва та складнощами з експортом агропродукції. Водночас на 2024 рік прогноз інфляції підвищено з 8,5% до 9,8%.

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Ціни на продукти