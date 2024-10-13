Чому в Україні переводять годинник і які ще країни так роблять

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Кому належить ідея "змінювати" час

Вважається, що вперше переводити годинники запропонував у 1784 році відомий американський політик, журналіст, учений і винахідник Бенджамін Франклін.

Перебуваючи на посаді американського посла в Парижі він присвятив цій темі окрему публікацію - есе під назвою "Економічний проект" - в якій йшлося про те, що таке нововведення має сприяти економії свічок у холодну пору року (що буцімто доводили численні дослідження).

Вдруге цю проблему порушив британський архітектор Вільям Віллет у своїй брошурі "Марна витрата денного світла" в 1907 році. Свою ідею він обґрунтував можливістю економити електроенергію.

Хто першим почав переводити стрілки годинників

Після того, як король Великої Британії та Ірландії Едвард VII дізнався про вищезгадані пропозиції, він не став чекати рішення парламенту й оголосив, що в його королівському маєтку Сандрінґем всі переходять на літній час.

Згодом він запровадив такі ж зміни у маєтках Віндзор і Балморал. Тобто вперше годинникову стрілку перевели у Великій Британії в 1908 році.

Водночас справжніми новаторами щодо запровадження літнього часу дослідники вважають Німеччину та Австро-Угорщину (це торкнулося і Закарпаття, і Галичини, і Буковини, і Волині).

Під час Першої світової війни - 30 квітня 1916 року - там пересунули стрілки годинників на годину вперед, а вже 1 жовтня 1916 року - на годину назад.

19 березня 1918 року Конгрес США запровадив поділ на часові пояси й застосування на період війни літнього часу (з метою заощадження палива, яке використовували для генерації електричного струму).

У 1966 році Конгрес ухвалив "Закон про єдиний час" (Uniform Time Act), яким запровадив літній час у мирний період.

Що відомо про "зміну" часу в Україні

В Україні зимовий та літній час офіційно запровадили ще у 1981 році (за часів СРСР) - для економії електроенергії та більш раціонального використання денного світла. Нині ж переведення годинника двічі на рік здійснюється згідно з постановою Кабінету міністрів №509 від 13 травня 1996 року "Про порядок обчислення часу на території України".

У ній зазначається, що на території України запроваджено "час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад".

Метою переведення годинників є можливість для громадян раніше починати свій день, довше працювати засвітло й менше використовували штучне освітлення. Крім того, дехто вважає, що перехід на літній час дозволяє хоч і не сильно, але все ж таки заощаджувати електроенергію.

Водночас противники переводу стрілок наголошують, що такі щорічні зміни призводять до порушення біоритмів людей.

Оскільки переведення годинників в Україні досі "діє", цієї осені для переходу на зимовий час стрілки годинників потрібно буде перевести на 1 годину назад у неділю, 27 жовтня (о 4 годині ночі).

Які ще країни світу переводять годинники

У світовій практиці терміну "зимовий час" як такого не існує. Натомість використовуються "стандартний час" і "літній час" (відомий також як Daylight Saving Time або DST), на який переходять певні території впродовж літнього періоду року.

При цьому перехід зі стандартного (зимового) часу на літній у кожній країні здійснюється відповідно до індивідуально визначених правил.

Станом на 2024 рік дещо більше ніж 70 держав світу щороку переводять годинники вперед і назад. В Європейському Союзі з 2021 року кожна країна отримала право самостійно вирішувати - змінювати час або ні - проте більшість держав досі дотримуються переведення годинників.

В цілому в Європі 49 країн (з них - 27 країн ЄС) вводять літній час (хоча у складі деяких із них є заморські території, що мають або інші графіки зміни часу, або не мають сезонних змін часу взагалі).

Наприклад, переводять годинники мешканці таких держав: Іспанія, Італія, Австрія, Албанія, Андорра, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Велика Британія, Ірландія, Ватикан, Гібралтар, Данія, Косово, Люксембург, Ліхтенштейн, Македонія, Мальта, Монако, Норвегія, Нідерланди, Німеччина, Польща, Сан-Марино, Сербія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Франція, Хорватія, Чехія, Чорногорія, Швейцарія, Швеція, Аландські острови, Болгарія, Греція, Естонія, Кіпр, Латвія, Литва, Румунія, Фінляндія тощо.

Серед інших країн, які змінюють час (на території всієї країни або частково), варто згадати також: США, Мексику, Канаду, Ізраїль, Ліван, Палестину, Єгипет, Ґренландію, Сен-П'єр і Мікелон, Багамські острови, Гаїті, Кубу, Чилі, Парагвай, Єгипет, Марокко, Австралію.

В яких локаціях світу відбувається зміна часу (інфографіка: cdn.worlddata.info)

Варто зазначити, що впродовж останніх 10 років повністю або частково відмовились від переведення годинників такі локації: Мексика (частково), Йорданія, Сирія, Іран, Самоа, Фіджі, Канада (частково), Бразилія, Намібія, Тонга, Антарктида (частково), Монголія, Туреччина, Азербайджан, Уругвай.

Деякі держави з тих, що відмовились від зміни часу (інфографіка: cdn.worlddata.info)