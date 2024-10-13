Чому в Україні переводять годинник і які ще країни так роблять

Так зване "сезонне" переведення стрілок годинників вперед, а потім назад, відбувається не лише в Україні, але й в багатьох інших країнах світу (відповідно до індивідуально визначених правил).
РБК-Україна розповідає, кому належить ідея "змінювати" час, хто почав робити це вперше, чому стрілки годинників переводять в Україні, а також в яких ще країнах світу переходять на "інший" час.
Вважається, що вперше переводити годинники запропонував у 1784 році відомий американський політик, журналіст, учений і винахідник Бенджамін Франклін.
Перебуваючи на посаді американського посла в Парижі він присвятив цій темі окрему публікацію - есе під назвою "Економічний проект" - в якій йшлося про те, що таке нововведення має сприяти економії свічок у холодну пору року (що буцімто доводили численні дослідження).
Вдруге цю проблему порушив британський архітектор Вільям Віллет у своїй брошурі "Марна витрата денного світла" в 1907 році. Свою ідею він обґрунтував можливістю економити електроенергію.
Після того, як король Великої Британії та Ірландії Едвард VII дізнався про вищезгадані пропозиції, він не став чекати рішення парламенту й оголосив, що в його королівському маєтку Сандрінґем всі переходять на літній час.
Згодом він запровадив такі ж зміни у маєтках Віндзор і Балморал. Тобто вперше годинникову стрілку перевели у Великій Британії в 1908 році.
Водночас справжніми новаторами щодо запровадження літнього часу дослідники вважають Німеччину та Австро-Угорщину (це торкнулося і Закарпаття, і Галичини, і Буковини, і Волині).
Під час Першої світової війни - 30 квітня 1916 року - там пересунули стрілки годинників на годину вперед, а вже 1 жовтня 1916 року - на годину назад.
19 березня 1918 року Конгрес США запровадив поділ на часові пояси й застосування на період війни літнього часу (з метою заощадження палива, яке використовували для генерації електричного струму).
У 1966 році Конгрес ухвалив "Закон про єдиний час" (Uniform Time Act), яким запровадив літній час у мирний період.
В Україні зимовий та літній час офіційно запровадили ще у 1981 році (за часів СРСР) - для економії електроенергії та більш раціонального використання денного світла. Нині ж переведення годинника двічі на рік здійснюється згідно з постановою Кабінету міністрів №509 від 13 травня 1996 року "Про порядок обчислення часу на території України".
У ній зазначається, що на території України запроваджено "час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад".
Метою переведення годинників є можливість для громадян раніше починати свій день, довше працювати засвітло й менше використовували штучне освітлення. Крім того, дехто вважає, що перехід на літній час дозволяє хоч і не сильно, але все ж таки заощаджувати електроенергію.
Водночас противники переводу стрілок наголошують, що такі щорічні зміни призводять до порушення біоритмів людей.
Оскільки переведення годинників в Україні досі "діє", цієї осені для переходу на зимовий час стрілки годинників потрібно буде перевести на 1 годину назад у неділю, 27 жовтня (о 4 годині ночі).
У світовій практиці терміну "зимовий час" як такого не існує. Натомість використовуються "стандартний час" і "літній час" (відомий також як Daylight Saving Time або DST), на який переходять певні території впродовж літнього періоду року.
При цьому перехід зі стандартного (зимового) часу на літній у кожній країні здійснюється відповідно до індивідуально визначених правил.
Станом на 2024 рік дещо більше ніж 70 держав світу щороку переводять годинники вперед і назад. В Європейському Союзі з 2021 року кожна країна отримала право самостійно вирішувати - змінювати час або ні - проте більшість держав досі дотримуються переведення годинників.
В цілому в Європі 49 країн (з них - 27 країн ЄС) вводять літній час (хоча у складі деяких із них є заморські території, що мають або інші графіки зміни часу, або не мають сезонних змін часу взагалі).
Наприклад, переводять годинники мешканці таких держав: Іспанія, Італія, Австрія, Албанія, Андорра, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Велика Британія, Ірландія, Ватикан, Гібралтар, Данія, Косово, Люксембург, Ліхтенштейн, Македонія, Мальта, Монако, Норвегія, Нідерланди, Німеччина, Польща, Сан-Марино, Сербія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Франція, Хорватія, Чехія, Чорногорія, Швейцарія, Швеція, Аландські острови, Болгарія, Греція, Естонія, Кіпр, Латвія, Литва, Румунія, Фінляндія тощо.
Серед інших країн, які змінюють час (на території всієї країни або частково), варто згадати також: США, Мексику, Канаду, Ізраїль, Ліван, Палестину, Єгипет, Ґренландію, Сен-П'єр і Мікелон, Багамські острови, Гаїті, Кубу, Чилі, Парагвай, Єгипет, Марокко, Австралію.
В яких локаціях світу відбувається зміна часу (інфографіка: cdn.worlddata.info)
Варто зазначити, що впродовж останніх 10 років повністю або частково відмовились від переведення годинників такі локації: Мексика (частково), Йорданія, Сирія, Іран, Самоа, Фіджі, Канада (частково), Бразилія, Намібія, Тонга, Антарктида (частково), Монголія, Туреччина, Азербайджан, Уругвай.
Деякі держави з тих, що відмовились від зміни часу (інфографіка: cdn.worlddata.info)
Нагадаємо, в липні 2024 року Верховна Рада схвалила законопроект №4201, яким передбачається відмова від переведення годинників в Україні на літній час.
Натомість він визначає "фіксацію" на території нашої держави зимового часу.
Якщо президент підпише цей документ, обчислення часу на території всієї України здійснюватиметься за "єдиним" київським часом - другим часовим поясом у шкалі Всесвітнього координованого часу UTC+2.
За таких обставин сезонного "переходу часу" в Україні більше не буде.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: постанова Кабінету міністрів №509, Wikipedia, National Center for Biotechnology Information, Worlddata.info.
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