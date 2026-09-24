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Чому в Україні дорожчають продукти: роз'яснення Мінагрополітики

14:43 24.09.2026 Чт
2 хв
aimg Тетяна Веремєєва
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

У Мінагрополітики не бачать спекулятивного впливу на ціни на продукти. Там пояснюють подорожчання харчів об'єктивними факторами, зокрема логістикою та сезонністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За словами міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького, Держстат щотижня моніторить ціни на основні продукти, а Мінагрополітики аналізує ці дані.

"Моніторинг не підтверджує жодних аномальних, "спекулятивних", ситуацій з різким подорожчанням", - зазначив Висоцький.

Що впливає на ціни

За словами міністра, одним із факторів, які впливають на ціни, є логістика. За оцінкою Мінагрополітики, вона потенційно може додавати в середньому близько 2,5% до вартості продуктів.

Також на ціни можуть впливати:

  • сезонні фактори;
  • подорожчання пального;
  • проблеми з логістикою.
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Водночас зараз вплив цих чинників, за словами Висоцького, є незначним.

У Мінагрополітики вважають, що наразі додаткових заходів для впливу на цінову ситуацію не потрібно. Зокрема, немає необхідності в додатковому регулюванні з боку державних органів, у тому числі Антимонопольного комітету.

Раніше РБК-Україна розповідало, чи є в Україні дефіцит продуктів харчування та чому товари зникають із полиць магазинів.

Також ми писали, що Україна не планує створювати масштабні державні запаси продуктів, оскільки аграрне виробництво розосереджене по регіонах, а на ринку працюють сотні виробників. Водночас держава обмежує торговельну націнку на окремі соціально значущі товари до 10%, щоб стримувати необґрунтоване зростання цін.

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