Чому в Україні дорожчають продукти: роз'яснення Мінагрополітики

За словами міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького, Держстат щотижня моніторить ціни на основні продукти, а Мінагрополітики аналізує ці дані.

"Моніторинг не підтверджує жодних аномальних, "спекулятивних", ситуацій з різким подорожчанням", - зазначив Висоцький.

Що впливає на ціни

За словами міністра, одним із факторів, які впливають на ціни, є логістика. За оцінкою Мінагрополітики, вона потенційно може додавати в середньому близько 2,5% до вартості продуктів.

Також на ціни можуть впливати:

сезонні фактори;

подорожчання пального;

проблеми з логістикою.

Водночас зараз вплив цих чинників, за словами Висоцького, є незначним.

У Мінагрополітики вважають, що наразі додаткових заходів для впливу на цінову ситуацію не потрібно. Зокрема, немає необхідності в додатковому регулюванні з боку державних органів, у тому числі Антимонопольного комітету.