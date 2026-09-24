Почему в Украине дорожают продукты: разъяснение Минагрополитики

По словам министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого, Госстат еженедельно мониторит цены на основные продукты, а Минагрополитики анализирует эти данные.

"Мониторинг не подтверждает никаких аномальных, "спекулятивных", ситуаций с резким удорожанием", - отметил Высоцкий.

Что влияет на цены

По словам министра, одним из факторов, влияющих на цены, является логистика. По оценке Минагрополитики, она потенциально может прибавлять в среднем около 2,5% к стоимости продуктов.

Также на цены могут влиять:

сезонные факторы;

подорожание горючего;

проблемы с логистикой

В то же время сейчас влияние этих факторов, по словам Высоцкого, незначительное.

В Минагрополитики считают, что в настоящее время дополнительных мер по влиянию на ценовую ситуацию не требуется. В частности, нет необходимости дополнительного регулирования со стороны государственных органов, в том числе Антимонопольного комитета.