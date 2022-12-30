Чому Україні не дають далекобійні ракети: Резніков пояснив політику Заходу

Як зазначив міністр оборони, ключові зміни у ході бойових дій можуть спричинити засоби далекого ураження на кшталт ATACMS, літаки та ін. Проте він пояснив, що союзники вважають: Росія ще не втратила своєї суб'єктності і з нею доведеться домовлятися.

"Величезна країна з ядерним запасом, населенням понад 130 мільйонів, величезною територією, цікавими запасами різних копалин. Тому просто так взяти і про неї перестати думати - в принципі нереалістичний план. Тому союзники мріють про стіл переговорів, про якусь угоду. Не сьогодні - завтра, післязавтра, післяпіслязавтра. Вони гадають, можливо, зміниться режим або персоналії в Кремлі, і з кимось треба буде сідати і домовлятися. І от для того, щоб залишити собі оцей місточок для домовленостей, вони ведуть таку неоднозначну до кінця політику", - зауважив Резніков.

При цьому він звертає увагу на те, що росіяни самі зменшують цей "місточок", коли тероризують своїми обстрілами цивільне населення та об’єкти інфраструктури України.

"Припинивши воювати з українськими Збройними силами, вони почали воювати з мирним населенням - і ми моментально отримали нарешті суттєве збільшення допомоги у нашій протиповітряній обороні. Про "Патріоти" ми з вами мріємо декілька років, але ніхто не вірив, що це можливо. А це вже сталося. Рішення ухвалено, оголошено, зараз триває процес підготовки", - констатував міністр.

І додає, що Україна сьогодні має набір такої сучасної зброї, про яку 30 років тому мріяти не могли.

"Навіть рік тому не могли мріяти про це. Нагадаю ситуацію, коли я їздив в Сполучені Штати у відрядження, щойно призначений, і просив просто "стінгери". Мені відмовили, казали, що це неможливо. А сьогодні це не просто можливо, це нормально і реально. І "стінгери", і "енлави", і "джавеліни", і вісім типів артилерійських систем 155 калібру, це теж було неможливо ще в березні. MLRS, HIMARS теж були неможливі - а ми маємо і нищимо ворога. І таких прикладів багато", - відзначає Резніков.

Резніков запевняє: можливо все - "Патріоти", літаки, танки, ATACMS.

"Просто все поступово йде, тому що росіяни самі підіймають рівень цієї ескалації, що змушує наших партнерів ухвалювати рішення так, аби відповідь була дзеркальною", - підкреслює міністр оборони.