Почему Украине не дают дальнобойные ракеты: Резников объяснил политику Запада

Оружие все более высокого класса, включая дальнобойные РСЗО, поступает в Украину постепенно, поскольку, по мнению союзников, должно быть зеркальным ответом на действия, совершаемые российскими агрессорами.

Как отметил министр обороны, ключевые изменения в ходе боевых действий могут повлечь за собой средства дальнего поражения вроде ATACMS, самолеты и пр. Однако он объяснил, что союзники считают: Россия еще не потеряла свою субъектность и с ней придется договариваться.

"Огромная страна с ядерным запасом, населением более 130 миллионов, огромной территорией, интересными запасами разных ископаемых. Поэтому просто так взять и о ней перестать думать - в принципе нереалистичный план. Поэтому союзники мечтают о столе переговоров, о каком-то соглашении. Не сегодня - завтра, послезавтра, послепослезавтра. Они думают, возможно, изменится режим или персоналии в Кремле, и с кем-то надо будет садиться и договариваться. И вот для того, чтобы оставить себе этот мостик для договоренностей, они ведут такую неоднозначную до конца политику", - заметил Резников.

При этом он обращает внимание на то, что россияне сами уменьшают этот "мостик", когда терроризируют своими обстрелами гражданское население и объекты инфраструктуры Украины.

"Прекратив воевать с украинскими Вооруженными силами, они начали воевать с мирным населением - и мы моментально получили, наконец, существенное увеличение помощи в нашей противовоздушной обороне. О "Патриотах" мы с вами мечтаем несколько лет, но никто не верил, что это возможно. А это уже произошло. Решение принято, объявлено, сейчас идет процесс подготовки", - констатировал министр.

И добавляет, что у Украины сегодня есть набор такого современного оружия, о котором 30 лет назад и мечтать не могли.

"Даже год назад не могли мечтать об этом. Напомню ситуацию, когда я ездил в Соединенные Штаты в командировку, только что назначенный, и просил просто "стингеры". Мне отказали, говорили, что это невозможно. А сегодня это не просто возможно, это нормально. и реально. И "стингеры", и "энлавы", и "джавелины", и восемь типов артиллерийских систем 155 калибра, это тоже было невозможно еще в марте. MLRS, HIMARS тоже были невозможны - а мы имеем и уничтожаем врага. И таких примеров много", - отмечает Резников.

Резников уверяет: возможно все - "Патриоты", самолеты, танки, ATACMS.

"Просто все постепенно идет, потому что россияне сами поднимают уровень этой эскалации, что заставляет наших партнеров принимать решение так, чтобы ответ был зеркальным", - подчеркивает министр обороны.