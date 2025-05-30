Чому Україна відзначатиме День дитини восени? Пояснення Зеленського

"Доволі довго - і, на жаль, більше просто за інерцією, ніж щиро, - в Україні 1 червня відзначався День захисту дітей. Хоча щороку все більше й більше громадських організацій, освітніх інституцій приділяли увагу саме Всесвітньому дню дитини, який відзначається восени, 20 листопада. Я підписав указ, який синхронізує українську практику зі світовою", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що саме 20 листопада була ухвалена Декларація прав дитини в 1959-му та Конвенція ООН про права дитини в 1989 році. Окрім цього президент розповів, що в Україні буде започаткована спеціальна відзнака - "Майбутнє України".

"Ми з Оленою будемо вручати її вперше наступного тижня найбільш сміливим хлопчикам і дівчаткам. Тим, хто допоміг порятунку людей, хто проявив власну надзвичайну стійкість і ким ми всі можемо тільки пишатись. Наступного тижня особисто подякую їм від імені всієї України. І зробимо таку відзнаку, таку подяку нашою новою традицією", - розповів президент.

День захисту дітей

Сьогодні стало відомо, що президент Володимир Зеленський підписав указ про те, що День захисту дітей в Україні більше не будуть відзначати 1 червня. Його перенесли на 20 листопада.