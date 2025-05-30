Почему Украина будет отмечать День ребенка осенью? Объяснение Зеленского

"Довольно долго - и, к сожалению, больше просто по инерции, чем искренне, - в Украине 1 июня отмечался День защиты детей. Хотя ежегодно все больше и больше общественных организаций, образовательных учреждений уделяли внимание именно Всемирному дню ребенка, который отмечается осенью, 20 ноября. Я подписал указ, который синхронизирует украинскую практику с мировой", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что именно 20 ноября была принята Декларация прав ребенка в 1959-м и Конвенция ООН о правах ребенка в 1989 году. Кроме этого президент рассказал, что в Украине будет основана специальная награда - "Будущее Украины".

"Мы с Еленой будем вручать ее впервые на следующей неделе наиболее смелым мальчикам и девочкам. Тем, кто помог спасению людей, кто проявил собственную чрезвычайную стойкость и кем мы все можем только гордиться. На следующей неделе лично поблагодарю их от имени всей Украины. И сделаем такую награду, такую благодарность нашей новой традицией", - рассказал президент.

День защиты детей

Сегодня стало известно, что президент Владимир Зеленский подписал указ о том, что День защиты детей в Украине больше не будут отмечать 1 июня. Его перенесли на 20 ноября.