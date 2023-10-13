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Чому Україна транзитує російський газ і коли це може припинитися: відповідь Чернишова

П'ятниця 13 жовтня 2023 14:32
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Чому Україна транзитує російський газ і коли це може припинитися: відповідь Чернишова Фото: Олексій Чернишов, голова НАК "Нафтогаз України" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Через газотранспортну систему (ГТС) України російський газ продовжує надходити транзитом до країн Європейського Союзу. Це відбувається для того, щоб ЄС мав ресурс "блакитного палива" у зимовий період.

Про це заявив голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону "Єдині новини".

"На сьогоднішній день через газотранспортну систему Україну продовжується частковий транзит газу. Він продовжується в інтересах Європейського союзу. Особливо тих країн, які не мають іншого джерела надходження природного газу", - зазначив він.

Керівник "Нафтогазу" уточнив, що українська сторона продовжує таке транзитування "виключно і завдяки в інтересах країн ЄС, наших партнерів, щоб вони мали ресурс цієї зими".

"Іншого інтересу з боку "Нафтогазу" не існує", - наголосив Чернишов.

Коли Україна перестане транзитувати газ із РФ

Пояснюючи, за яких умов станеться відключення транспортування російського газу, глава НАК назвав це "питанням часу".

"Так чи інакше це питання часу. Це відбудеться. Тому що стратегічно Європейський союз оголосив про поступову відмову від російського газу", - заявив він.

Прогнозується, що найближчим часом і до 2027 року споживання російського газу в Європі має дорівнювати нулю, додав Чернишов.

"А власний видобуток, збільшення українського видобутку може також додатково забезпечити європейців тим об'ємом природного газу, який буде додатково вироблений в Україні", - зазначив керівник "Нафтогазу".

Він також заявив про плани збільшити видобуток вже наступного року.

Газовий транзитний контракт

Попри повномасштабне вторгнення Росії Україна, як і раніше, отримує плату за транзит, дозволяючи російському газу проходити через свою територію в такі країни, як Австрія, Словаччина, Італія та Угорщина.

Нагадаємо, що поточна транзитна угода між НАК "Нафтогаз України" та російським ПАТ "Газпром" укладена наприкінці 2019 року терміном на п'ять років.

На тлі запровадження санкцій проти країни-агресора ЄС має план з поетапної відмови від усього російського природного газу до 2027 року.

Нагадаємо, раніше глава "Нафтогазу" Чернишов заявив, що НАК підтримує транзит російського газу під час війни виключно на користь європейських партнерів. Але контракт не буде продовжено після 2024 року.

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ГТС Нафтогаз України Російська Федерація
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