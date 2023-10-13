Почему Украина транзитирует российский газ и когда это может прекратиться: ответ Чернышова

Через газотранспортную систему (ГТС) Украины российский газ продолжает поступать транзитом в страны Европейского союза. Это происходит для того, чтобы ЕС имел ресурс "голубого топлива" в зимний период.

Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона "Єдині новини".

"На сегодняшний день через газотранспортную систему Украины продолжается частичный транзит газа. Он продолжается в интересах Европейского союза. Особенно тех стран, у которых нет другого источника поступления природного газа", - отметил он.

Руководитель "Нафтогаза" уточнил, что украинская сторона продолжает такое транзитирование "исключительно и благодаря в интересах стран ЕС, наших партнеров, чтобы они имели ресурс этой зимой".

"Другого интереса со стороны "Нафтогаза" не существует", - подчеркнул Чернышов.

Когда Украина перестанет транзитировать газ из РФ

Объясняя, при каких условиях произойдет отключение транспортировки российского газа, глава НАК назвал это "вопросом времени".

"Так или иначе это вопрос времени. Это произойдет. Потому что стратегически Европейский союз объявил о постепенном отказе от российского газа", - заявил он.

Прогнозируется, что в ближайшее время и до 2027 года потребление российского газа в Европе должно быть равно нулю, добавил Чернышов.

"А собственная добыча, увеличение украинской добычи может дополнительно обеспечить европейцев тем объемом природного газа, который будет дополнительно произведен в Украине", - отметил руководитель "Нафтогаза".

Он также заявил о планах увеличить добычу уже в следующем году.

Газовый транзитный контракт

Несмотря на полномасштабное вторжение России Украина по-прежнему получает плату за транзит, позволяя российскому газу проходить через свою территорию в такие страны, как Австрия, Словакия, Италия и Венгрия.

Напомним, что текущее транзитное соглашение между НАК "Нафтогаз Украины" и российским ПАО "Газпром" заключено в конце 2019 года сроком на пять лет.

На фоне введения санкций против страны-агрессора ЕС планирует поэтапный отказу от всего российского природного газа к 2027 году.

Напомним, ранее глава "Нефтегаза" Чернышев заявил, что НАК поддерживает транзит российского газа во время войны исключительно в пользу европейских партнеров. Но контракт не будет продлен после 2024 года.