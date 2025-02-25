Чому Україна не може знищити російські заводи з виробництва "Шахедів": пояснення Буданова

Україні складно знищувати російські заводи з виробництва "Шахедів". На це впливають декілька факторів.

Про це заявив глава ГУР Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини.LIVE".

За його словами, одним з основних факторів є достатня віддаленість таких об'єктів. Іншим - прикриття таких обʼєктів потужними засобами РЕБ і ППО, а також необхідність пройти "першу лінію оборони", яка вздовж нашого фронту.

Також Буданов зауважив, що ці заводи мають досить велику площу для того, щоб ураження дронами мало результат.

"Це площивні об'єкти. Їхні лінійні розміри - у кілометрах, а дрон несе досить обмежений заряд, тобто дрон - призначений для ураження точкових об'єктів. А нам потрібно нищити площивні. Для цього потрібні ракети, а наші ракети на такі дальності поки не літають", - зазначив очільник ГУР.

Він також розповів, що росіяни виготовляють велику кількість "Шахедів", однак точну цифру очільник ГУР озвучувати не може.

Що таке "Алабуга"

Нагадаємо, "Алабуга" - це особлива економічна зона промислово-виробничого типу в Татарстані. Знаходиться за 210 км від Казані та за 25 км від Набережних Челнів.

У 2023 році стало відомо, що на одному із заводів на території "Алабуги" розпочалося складання бойових дронів типу Shahed-136. Відтоді на потужностях "Алабуги" налагоджено серійний випуск ударних безпілотників під позначенням "Герань".