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Почему Украина не может уничтожить российские заводы по производству "Шахедов": объяснение Буданова

Вторник 25 февраля 2025 16:46
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Почему Украина не может уничтожить российские заводы по производству "Шахедов": объяснение Буданова Фото: Кирилл Буданов, начальник ГУР Минобороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украине сложно уничтожать российские заводы по производству "Шахедов". На это влияют несколько факторов.

Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости.LIVE".

По его словам, одним из основных факторов является достаточная удаленность таких объектов. Другим - прикрытие таких объектов мощными средствами РЭБ и ПВО, а также необходимость пройти "первую линию обороны", которая вдоль нашего фронта.

Также Буданов отметил, что эти заводы имеют достаточно большую площадь для того, чтобы поражение дронами имело результат.

"Это плоскостные объекты. Их линейные размеры - в километрах, а дрон несет достаточно ограниченный заряд, то есть дрон - предназначен для поражения точечных объектов. А нам нужно уничтожать плоскостные. Для этого нужны ракеты, а наши ракеты на такие дальности пока не летают", - отметил глава ГУР.

Он также рассказал, что россияне изготавливают большое количество "Шахедов", однако точную цифру глава ГУР озвучивать не может.

Что такое "Алабуга"

Напомним, "Алабуга" - это особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Татарстане. Находится в 210 км от Казани и в 25 км от Набережных Челнов.

В 2023 году стало известно, что на одном из заводов на территории "Алабуги" началась сборка боевых дронов типа Shahed-136. С тех пор на мощностях "Алабуги" налажен серийный выпуск ударных беспилотников под обозначением "Герань".

Напомним, ранее сообщалось, что противник начал применять "Шахеды" с увеличенной боевой частью до 90 кг и шрапнелью.

В российских "Шахедах" используются тысячи компонентов иностранного производства. Украина постоянно призывает мировое сообщество сделать все, чтобы перекрыть такие поставки.

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