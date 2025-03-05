Чому Україна не може "піти ва-банк" у відносинах з США: пояснення політолога

"Для того, щоб піти у ва-банк, треба мати настільки надійних партнерів і так на них спиратися, щоб відчувати свою спину захищеною. Мені, як і вам, доводилося читати оцінки експертів, що, наприклад, з точки зору боєприпасів, Україна має певний запас на кілька місяців. Але хто може в контексті Трампа прогнозувати, що за ці кілька місяців усе вирішиться?" - зазначив Магда.

Він звернув увагу, що те, що відбувається у відносинах між США і Канадою, і США і Мексикою, - це речі, "які перевертають насправді дуже багато основ".

За словами Магди, Україні варто пам'ятати, що США - країна з найбільшим у світі військовим бюджетом, який більший, ніж у 10 наступних країн разом узятих. І саме США мають ту військову техніку і системи ППО, яких Україні не вистачає, і вони можуть бути на складі, на відміну від більшості європейських країн.

"І це означає, що нам треба маневрувати і шукати різні шляхи. Якщо ми не можемо, умовно кажучи, відправити когось партнером до Трампа грати в гольф і там переконувати його між лунками в необхідності допомагати Україні, то ми маємо шукати підходи до інших людей. До Джей Ді Венса, до Майка Джонсона, до тих, хто на сьогоднішній момент формує бачення і впливає на Дональда Трампа", - вважає політолог.