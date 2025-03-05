Почему Украина не может "пойти ва-банк" в отношениях с США: объяснение политолога

"Для того, чтобы пойти в ва-банк, надо иметь настолько надежных партнеров и так на них опираться, чтобы чувствовать свою спину защищенной. Мне, как и вам, приходилось читать оценки экспертов, что, например, с точки зрения боеприпасов, Украина имеет определенный запас на несколько месяцев. Но кто может в контексте Трампа прогнозировать, что за эти несколько месяцев все решится?" - отметил Магда.

Он обратил внимание, что происходящее в отношениях между США и Канадой, и США и Мексикой, - это вещи, "которые переворачивают на самом деле очень много основ".

По словам Магды, Украине стоит помнить, что США - страна с крупнейшим в мире военным бюджетом, который больше, чем у 10 следующих стран вместе взятых. И именно у США есть, та военная техника и системы ПВО, которых Украине не хватает, и они могут быть на складе, в отличие от большинства европейских стран.

"И это означает, что нам надо маневрировать и искать разные пути. Если мы не можем, условно говоря, отправить кого-то партнером к Трампу играть в гольф и там убеждать его между лунками в необходимости помогать Украине, то мы должны искать подходы к другим людям. К Джей Ди Вэнсу, к Майку Джонсону, к тем, кто на сегодняшний момент формирует видение и влияет на Дональда Трампа", - считает политолог.