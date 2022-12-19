Чому Україна досі не отримала допомоги від США за ленд-лізом: пояснення від МЗС

Американська програма широкомасштабного постачання військової допомоги ленд-ліз передбачає відшкодування з боку України, у зв'язку з чим США наразі роблять усе можливе, аби допомагати нашій країні на безоплатній основі.
Про це в коментарі для РБК-Україна розповів речник МЗС України Олег Ніколенко.
Програма полягає в можливості передачі США наявних у неї оборонних виробів Україні в оренду чи надання на умовах лізингу.
Плюсами інструменту є:
Також ленд-ліз має й один важливий мінус - поставки напряму залежать від фінансових можливостей України.
"Наші американські партнери усвідомлюють, що українці сьогодні платять найвищу ціну, боронячи не лише свою свободу, але й безпеку всієї Європи. Недостатність допомоги Україні чи її неефективність матиме фатальні наслідки для всього вільного демократичного світу", - зауважив Ніколенко.
Наразі США віддають перевагу допомозі ЗСУ за рахунок коштів свого власного федерального бюджету.
Відповідно до закону про додаткові асигнування на підтримку України, наша країна отримує безпекову й оборонну допомогу за трьома програмами:
"Взаємодія за цими програмами відбувається на безоплатній основі та, на відміну від програми ленд-лізу, не передбачає відшкодування з боку України вартості наданих озброєння, військової техніки та боєприпасів", - відзначив речник МЗС.
США були ініціатором створення Контактної групи з оборони України, в роботі якої нині беруть участь 50 країн.
Завдяки дипломатичним зусиллям та ролі США, Україна отримала від членів НАТО й інших партнерів зброї вартістю 40 млрд доларів. Штати, зі свого боку, виділили 19,3 млрд доларів з усієї суми.
"Сьогодні МЗС України на чолі із міністром Дмитром Кулебою, в співпраці з іншими причетними державними органами, зосереджені насамперед на залученні з боку провідних союзників і партнерів України додаткових ресурсів для створення "повітряного щита" в українському небі, насамперед протиракетних та протиповітряних систем", - додав Ніколенко.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що закон США про ленд-ліз для України набув чинності вже 1 жовтня.
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