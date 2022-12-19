Чому Україна досі не отримала допомоги від США за ленд-лізом: пояснення від МЗС

В чому суть ленд-лізу?

Програма полягає в можливості передачі США наявних у неї оборонних виробів Україні в оренду чи надання на умовах лізингу.

Плюсами інструменту є:

швидкісне ухвалення рішень адміністрацією США за спрощеною процедурою;

уникнення бюрократії;

уникнення голосувань щодо кожного пакету допомоги в Конгресі США;

Також ленд-ліз має й один важливий мінус - поставки напряму залежать від фінансових можливостей України.

"Наші американські партнери усвідомлюють, що українці сьогодні платять найвищу ціну, боронячи не лише свою свободу, але й безпеку всієї Європи. Недостатність допомоги Україні чи її неефективність матиме фатальні наслідки для всього вільного демократичного світу", - зауважив Ніколенко.

Допомога ЗСУ за кошти США

Наразі США віддають перевагу допомозі ЗСУ за рахунок коштів свого власного федерального бюджету.

Відповідно до закону про додаткові асигнування на підтримку України, наша країна отримує безпекову й оборонну допомогу за трьома програмами:

ініціатива сприяння безпеці України (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI);

зовнішнє військове фінансування (Foreign Military Financing, FMF);

поповнення запасів зброї США (Replenishment of U.S. weapons stocks).

"Взаємодія за цими програмами відбувається на безоплатній основі та, на відміну від програми ленд-лізу, не передбачає відшкодування з боку України вартості наданих озброєння, військової техніки та боєприпасів", - відзначив речник МЗС.

Більше 40 млрд доларів допомоги

США були ініціатором створення Контактної групи з оборони України, в роботі якої нині беруть участь 50 країн.

Завдяки дипломатичним зусиллям та ролі США, Україна отримала від членів НАТО й інших партнерів зброї вартістю 40 млрд доларів. Штати, зі свого боку, виділили 19,3 млрд доларів з усієї суми.

"Сьогодні МЗС України на чолі із міністром Дмитром Кулебою, в співпраці з іншими причетними державними органами, зосереджені насамперед на залученні з боку провідних союзників і партнерів України додаткових ресурсів для створення "повітряного щита" в українському небі, насамперед протиракетних та протиповітряних систем", - додав Ніколенко.