Почему Украина до сих пор не получила помощи от США по ленд-лизу: объяснение от МИД

Американская программа широкомасштабных поставок военной помощи ленд-лиз предусматривает возмещение со стороны Украины, в связи с чем США сейчас делают все возможное, чтобы помогать нашей стране на безвозмездной основе.
Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказал спикер МИД Украины Олег Николенко.
Программа заключается в возможности передачи США имеющихся у нее оборонных изделий Украине в аренду или предоставление на условиях лизинга.
Плюсами инструмента являются:
Также ленд-лиз имеет и один важный минус - поставки напрямую зависят от финансовых возможностей Украины.
"Наши американские партнеры осознают, что украинцы сегодня платят самую высокую цену, защищая не только свою свободу, но и безопасность всей Европы. Недостаточность помощи Украине или ее неэффективности будет иметь фатальные последствия для всего свободного демократического мира", - отметил Николенко.
В настоящее время США предпочитают помощь ВСУ за счет средств своего собственного федерального бюджета.
Согласно закону о дополнительных ассигнованиях в поддержку Украины, наша страна получает безопасность и оборонную помощь по трем программам:
"Взаимодействие по этим программам происходит на безвозмездной основе и, в отличие от программы ленд-лиза, не предусматривает возмещения со стороны Украины стоимости предоставленных вооружений, военной техники и боеприпасов", - отметил представитель МИД.
США были инициатором создания Контактной группы по обороне Украины, в работе которой участвуют 50 стран.
Благодаря дипломатическим усилиям и роли США Украина получила от членов НАТО и других партнеров оружия стоимостью 40 млрд долларов. Штаты, со своей стороны, выделили 19,3 млрд долларов из всей суммы.
"Сегодня МИД Украины во главе с министром Дмитрием Кулебой, в сотрудничестве с другими причастными государственными органами, сосредоточены, прежде всего, на привлечении со стороны ведущих союзников и партнеров Украины дополнительных ресурсов для создания "воздушного щита" в украинском небе, прежде всего противоракетных и противовоздушных систем", - добавил Николенко.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что закон США о ленд-лизе для Украины вступил в силу уже 1 октября.
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