Чому ТЦК не приймає заяву на відстрочку? Роз'яснення Міноборони

За його словами, автоматичне продовження відстрочок стосується понад 700 тисяч громадян.

"Переважна більшість відстрочок тепер продовжуються автоматично - це понад 700 тисяч людей. Якщо всі дані вже є у держави в реєстрах, людині не потрібно нічого робити", - зазначив Берестовий.

За його словами, ТЦК більше не приймають заяви від громадян на відстрочку.

Тепер подати запит можна через застосунок "Резерв+", або, якщо немає технічної можливості, у будь-якому ЦНАПі.

"Таким чином ми розвантажуємо ТЦК, щоб вони могли ефективніше проводити мобілізаційні заходи, адже саме це пріоритетно для війська", - пояснив Берестовий.

Кому відстрочку продовжать автоматично

Якщо ви належите до однієї з наведених нижче категорій, нічого робити не потрібно - система оновить дані без вашої участі.

Автоматичне продовження отримають: