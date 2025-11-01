Чому ТЦК не приймає заяву на відстрочку? Роз'яснення Міноборони

Переважна більшість відстрочок від мобілізації в Україні тепер продовжуються автоматично. ТЦК тепер не приймає документи для цього.
Про це у коментарі РБК-Україна розповів керівник Головного управління інформаційних технологій Олег Берестовий.
За його словами, автоматичне продовження відстрочок стосується понад 700 тисяч громадян.
"Переважна більшість відстрочок тепер продовжуються автоматично - це понад 700 тисяч людей. Якщо всі дані вже є у держави в реєстрах, людині не потрібно нічого робити", - зазначив Берестовий.
За його словами, ТЦК більше не приймають заяви від громадян на відстрочку.
Тепер подати запит можна через застосунок "Резерв+", або, якщо немає технічної можливості, у будь-якому ЦНАПі.
"Таким чином ми розвантажуємо ТЦК, щоб вони могли ефективніше проводити мобілізаційні заходи, адже саме це пріоритетно для війська", - пояснив Берестовий.
Якщо ви належите до однієї з наведених нижче категорій, нічого робити не потрібно - система оновить дані без вашої участі.
Автоматичне продовження отримають:
З 1 листопада в Україні починають діяти оновлені правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Їхня мета - спростити процес через цифровізацію, зменшити бюрократію, черги та ризики корупції.
Основні зміни передбачають автоматичне продовження частини відстрочок, перехід на подання заяв у цифровому форматі та переведення паперового документообігу до ЦНАП.
Ключова новація - автоматичне продовження відстрочок для тих, чиї дані вже є в державних реєстрах або не потребують оновлення. Таким чином, людям більше не потрібно подавати заяви чи довідки й особисто звертатися до ТЦК.
